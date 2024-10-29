七旬翁不認摸5歲孫女私處 事主：有時唔隔褲

辯方爭議母教事主供述事件

代號L.K.H.的被告坐輪椅出庭，並佩戴呼吸機和助聽器，他因而在犯人欄外受審。休庭期間，多名旁聽親友協助被告出入法庭。辯方透露將爭議被告有否觸碰過事主，以及質疑事主X由母親教她供述事件。

控方開案陳辭稱，2023年5月3日下午，被告與當時5歲的孫女X同住在屯門某村屋，兩人坐在客廳食水果，X的妹妹則和母親Y在房內，其間被告用手指隔着內褲，以及直接觸摸X的陰部。翌日，X和母親一同探望親戚時，把事件告訴母親，其母遂向社工求助。同月8日，警方上門拘捕被告。

庭上播放X與臨牀心理學家所做家居錄影片段，X稱當日下午與爺爺坐在地墊面對面食布冧，他用一隻或兩隻手指撫摸其「wee-wee（小便）」部位。被問及爺爺有否隔着褲觸摸，X說「有時有，有時無」，「有時係條褲入面」，其後X「好似發呆咁樣」。雖然母親曾問X發生何事，但X沒即時回答，翌日才說。

【案件編號：DCCC 1312/23】