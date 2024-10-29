認偷拍3女裙底 日籍前主廚緩刑

50歲日本籍被告Hara Eisaku被控3項控罪，指他於2022年4月10日在中環皇后大道中100號Don Don Donki，為了性目的等及未獲女事主X、Y、Z的同意下，分別拍攝3人的秘密部位。

藏鏡頭黑色鋼筆超市偷拍

事主覺可疑跟隨揭發

案情指出，案發當日晚上8時許，X與男友購物時，X感右小腿被掃了一下，向後望時，看到被告左手手持黑色背包，兩人覺得被告有可疑，遂跟隨其後。同一時間，Y與丈夫購物時，X與男友見到被告從背包中側面露出一支黑色鋼筆，靠近Y持續2至3分鐘；X與男友也將被告行為拍攝下來。當被告嘗試離開時，遭4人上前截停並報警，其間被告一度逃走，最終被捕。

警方在被告身上檢獲的黑色鋼筆內發現針孔攝影鏡頭，又在SD卡內發現3名女事主的內褲及裙底片段。被告在警誡下聲稱受色情影片影響，透過針孔攝影機偷拍女士裙底，並將相關影像儲存手提電腦中。

【案件編號：ESCC 2061/24】