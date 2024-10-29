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港聞

港聞二

機電署工程師向下屬借36萬認罪 前署長薛永恒求情 官預告判囚

【明報專訊】時任機電工程署高級機電工程師在未經許可下向4名下屬借貸共逾36萬元，遭廉署落案起訴10項訂明人員接受利益罪。案件昨日在觀塘裁判法院再訊，被告承認所有控罪。辯方求情稱，被告被債主到辦公室追債，怕影響升職，才向下屬借貸，並呈上創科局前局長、機電署前署長薛永恒撰寫的求情信。總裁判官蘇惠德稱，政府有規定公職人員不得向下屬借貸，本案嚴重，須判即時監禁，押後於11月11日判刑，其間為被告索取背景報告，被告須還押。

稱債主到辦公室追債

憂礙升職才向下屬借

被告陳家強（50歲）為機電署前高級機電工程師，事發後已離職。他被控於2022年9月至2023年2月期間，未得行政長官一般或特別許可，先後從其4名下屬接受10筆共約36萬元貸款。

案情顯示，被告在半年內先後多次向該4名下屬聲稱因不同親友遇上緊急情况，需借貸周轉應急，每次由1萬至15萬元不等。被告借貸的藉口包括訛稱舅父患癌及姑姐入院，但二人向廉署澄清沒有此事。被告向其中一名下屬償還其中約5萬元，其餘3名下屬的借貸均從未還款。

辯方為被告求情，機電署前署長薛永恒撰信形容被告工作表現出色。辯方亦稱，被告因不擅理財，導致欠債及被債主到其辦公室追債，被告怕影響升職，才向下屬借貸，其下屬見他有經濟困難才借錢，而非因被告會影響他們的年終評核報告。被告今年初已宣布破產。

【案件編號：KTCC 1821/24】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 訂明人員接受利益 機電工程師 機電工程署

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