憶三母女疊屍稚童死狀 消防流淚 見手伸出移開雜物發現 最頂女童「雙手似想逃生」

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

消防員楊庭宇供稱，他到達起火單位後，於大廈6樓防煙門後看到一名男子跪地大喊「我想死」，其後消防隊長和隊員扶起該男子，讓他戴上呼吸輔助器。楊說，樓層走廊冒出的濃煙遮蓋天花板，隱約可見地上滿佈雜物，他清除雜物後使用熱能探測儀確認火源，並打算進入涉案單位，但門被後方雜物阻擋，只能推開約10厘米，門縫中可見火光。

楊稱嘗試用力以身擴大門縫，最終勉強進入，見房間左邊木櫃起火，儀器畫面顯示該處溫度逾200℃。楊其後打開窗，隊員使用消防喉筆救火和驅散濃煙，約10分鐘後楊返回單位，當時火勢已受控，並架設照明燈。當隊員呂宇立蹲在下層碌架牀灑水降溫時，楊看見呂背後有一隻手伸出，他移開雜物和木板，看到3名事主疊在一起。

環境狹窄未能做心肺復蘇

楊稱最上方的是體型最小的女童，語畢不住哽咽拭淚，法官遂休庭片刻讓楊平復心情。楊休庭後補充，最底是一名成年人，中間是體型較大的女童，他替較小的女童檢查呼吸和脈搏，但她對聲音和痛楚都無反應，且因現場環境狹窄，未能做心肺復蘇。楊提到成年事主頭部附近有一灘血水，左前臂遭尖銳物割傷。楊將最上方的女童抱起交給隊目，之後在抱起另一女童時自己被割傷，遂離場休息。

消防員李敏賢供稱，他進入單位時未發現任何傷者，後來途經走廊準備休息時，聽到有人大叫「有人喎」，自己於是折返，看到楊庭宇抱着一名傷者。李之後在單位內發現第二及第三名傷者，當時第三名傷者除膝蓋外，其餘身體部位遭水和雜物覆蓋。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 163/23】