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港聞

港聞二

創辦人蔡甘銓指創作自由不如前

【明報專訊】「ifva獨立短片及影像錄像比賽」立足香港近卅年，歷年得獎影片不乏記載1997年主權移交至近年反修例示威、移民潮。比賽創辦人蔡甘銓表示，ifva鼓勵創作人獨立、自主拍攝，「說出想說的事情」。他認為本港創作自由大不如前，「否則也不會出現抽片，這是ifva從未發生過的事」，慨嘆大環境如斯，ifva停辦或是「必然的事」。

認為作品必反映現實 沒限題材

1995年，香港藝術中心及當時的市政局合辦「香港獨立短片及錄像比賽」，後來市政局退場，比賽逐漸演變成現今的ifva。蔡甘銓接受本報專訪稱，創作人主要受限於政治干預及財政掣肘，「舉例說，沒錢根本拍不了大電影」，遂籌劃ifva勉勵同業獨立、自主創作。他說，ifva從未限制作品主題，亦沒刻意推動參賽者記錄時政，但「一個強調獨立的短片比賽，不論徵集的是紀錄片或劇情片，（作品）必然會反映時事、現實」。

稱非ifva變質 憂藝術中心毁招牌

近年政治環境遽變，第28屆ifva的兩齣入圍作品《失去的部分》、《城堡裏的大象》分別因社運或佩戴黃色頭盔的畫面而不能通過電檢，導演又拒絕刪剪相關內容，退出比賽。蔡稱，所有在香港公映的影片均須先通過電檢，「政府有權不讓你播，強行上映就是犯法」，認為「並非ifva變質，只能怪責當權者」。

蔡甘銓認為回應時政的作品在香港「肯定沒有出路」，未來或只容許「打擦邊球、不說那麼清楚」的創作。

藝術中心：停辦決定非匆忙所致

藝術中心上月底宣布停辦ifva，將成立特別工作小組研究ifva的發展方向。蔡甘銓非小組成員，未獲諮詢。他說對藝術中心並沒寄語，認為即使ifva復辦，亦可能與獨立創作的價值背道而馳，「反而毁了招牌」。

藝術中心回覆本報查詢說，停辦ifva的決定「非匆忙所致」，小組已舉辦首次會議，下月將第二次開會，「成員來自ifva社群，並包括業界的其他專業人士」。

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