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ifva停辦 黃修平嘆失創作人搖籃 資深動漫評審盧子英：轉戰海外意義已不同

【明報專訊】走過社運、熬過疫情，具29年歷史的「ifva獨立短片及影像錄像比賽」上月底宣布停辦，中止其為創作業界孕育新血的使命。曾在兩屆ifva奪獎的導演黃修平自2008年起任比賽評審，形容ifva儼如創作生涯的起點，可惜再沒平台讓年輕創作人「年少輕狂，拍完才算」，哽咽慨嘆失去一個讓年輕人抒發想法的窗口。曾任27屆動畫組評審的資深動畫師盧子英亦稱，香港短片「當然要給香港人看」，嘆本地再沒類似平台。

明報記者 葉希雯

ifva始於1995年，歷屆發掘不少具天賦的港產導演（見表），包括黃修平。他接受本報專訪稱，早在中四、五時矢志當導演，ifva是當年唯一渠道讓他「進入到拍片門檻」，故在大學畢業後打工籌集拍攝經費，用了一個暑假拍攝大獎作品《燦若繁星》。他說從未想過拿不到獎，形容自己「好像一個非洲跑手來香港跑馬拉松，唯有贏了才有錢買機票回自己的鄉下」。

憶自己拍片起點 黃稱ifva影響深

黃修平最終如願，展開執導生涯。他稱ifva宛如其創作生涯的「初心」，是他「有意識走拍片這條路的第一站」，不捨比賽步向終章，但難言接受與否。他以近年移民潮作喻，「你接受到你朋友移民嗎？你會不捨得他，但你仍可以探望他，他不是死了，但這個比賽卻沒有了」。他又稱，曾在ifva宣布停辦後收到學生功課，有作品正是學生拍攝電影系同學，訴說「這個年代做電影愈來愈艱難，年輕人好像說什麼也不對」，並叩問「為何要繼續拍攝」，有感ifva對很多代人影響深遠。

黃指青年作品反映時事 今失抒發窗口

不同於其他影展，ifva自第三屆起增設青少年組，為未成年人提供創作平台。黃修平曾為其中14屆擔任青少年組評審，稱每年均收到很多「校園煉獄電影」，批判本港的教育制度如何折磨學生，「用自己的手法，說自己的故事」，他亦從中窺探年輕人聲音。他說，ifva推動年輕創作人自主拍攝影片，「打開創作之門」，不少後輩就似年少時的自己，將ifva視作目標，「希望拿到獎、受賞識，再繼續走下去」，可惜日後再沒這個平台承載這群滿載熱血的年輕人。

盧子英冀若復辦堅守評審自主

盧子英亦為ifva擔任共27屆動畫組評審，見證ifva歷年浮沉。他說本港現存的動畫比賽不多，ifva囊括逾90%動畫作品，擔任評審可一次過觀看，了解行業發展。盧又指每個比賽的準則也不同，ifva傾向給年輕人機會，倘一名資深創作人與一名新血的作品水平相若，即使後者「有點瑕疵，但想說的東西是很有意義的」，也可能把獎頒給新血。

藝術中心未提何時復辦 稱需重新規劃

盧子英稱，ifva舉辦了近30年，累積一群堅實觀眾，得獎者可藉此平台播映作品，嘆往後香港再沒類近平台，「香港短片，當然要給香港人看，當然要香港平台」，本地創作人固然可赴海外參展、參賽，「但去到山旮旯那麼遠，意義上是不同的」。ifva何時復辦仍未知，盧期望ifva仍能堅守評審自主，「可以有人看着我們開會，但不可左右我們評分」。

藝術中心回覆本報查詢時未提及目標何時復辦，稱特別工作小組正全力以赴，盼為公眾「準備一個與時俱進的新模式」，又稱隨着近年短片發展的變化、媒體藝術的持續演進，以及其他社交平台的興起，深刻意識到重新規劃未來發展方向的必要。

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