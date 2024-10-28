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冀北都片區明年招標 甯漢豪：未來推地勇一點

【明報專訊】政府今個財政年度至今，潛在私樓供應量不及全年目標一半，發展局長甯漢豪昨日表示，目前市場活躍，未來推地可能再「勇一點」。她又希望北部都會區明年最少有一個片區項目可開始招標，並擬今年底做市場調查，視乎市場意見決定先推粉嶺北或洪水橋項目，區內不會訂立公私營房屋比例。

甯漢豪昨在無綫《講清講楚》表示，新一份《施政報告》的房屋措施帶來「提振作用」，帶動市場活躍，但發展商買地時有不少部署，政府推售新一季土地前會繼續留意市場變化，她認為目前市場反應良好，未來可能會再「勇一點、推多一點」。

甯預料今個財政年度的私人住宅項目潛在供應量可能不達標，除了政府推地，也有發展商的地契修訂，若有關方面接下來幾個月較活躍，即使政府沒推很多地，亦可能令政府達標，會以平常心觀望。

先推粉嶺北或洪水橋「看市場」

政府已在北都物色3幅分別10至20公頃的土地試以「片區開發」模式發展，即劃一個區由入場財團做土地平整及興建，建成後交給政府。甯漢豪稱，當局已開始在粉嶺北、洪水橋收地，新田科技城則尚未開始，希望明年內最少一個項目可開始招標，並擬今年底為片區開發做市場調查，視乎市場意見決定先推粉嶺北或洪水橋。她強調不會要求同時興建公營房屋，亦不會在區內設公私營住宅比例。

至於片區開發時限，甯說由於片區範圍大，不能只定一個限期，發展商須依地契訂明的「建築規約期限」分批起樓，若未能按賣地條款所訂期限交出發展項目，會有罰款機制，若出現「爛尾」，亦受條款規管。

限期未交發展項目 有罰款機制

甯漢豪又稱，政府引入片區是希望透過公私營合作，讓政府毋須動用太多資金發展基建；若市場反應差，要用公帑完成片區發展，相信政府財政儲備足夠應付，現時亦有基建發債，故認為總有辦法完成項目。

相關字詞﹕洪水橋新發展區 粉嶺北 新田科技城 甯漢豪 片區 北部都會區

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