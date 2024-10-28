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港聞

港聞二

陳茂波稱繼續造地 指2003起停多年「後遺大」

【明報專訊】全國政協副主席、前特首梁振英早前指本港土地供過於求，持續造地或會衍生負資產問題，加重政府財政負擔。財政司長陳茂波昨稱，汲取過去多屆政府經驗，土地開發工作要持續做，不能因樓市波動停滯，又指2003年起本港多年沒賣地、停止造地，「後遺症很大」。

每年續發債逾1200億 稱3年回復收支平衡

陳茂波昨在商台《政好星期天》表示，政府要持續造地、及早籌劃，以建立土地儲備，同時監察市場變化。陳提及新一份《施政報告》提出的措施，料涉及約40億元經常開支，當中北部都會區發展會盡量利用市場資金，包括公私營合作改善基建等。他說，政府會繼續發債，初步規模為每年約1200億至1300億元，未償還債項佔本地生產總值（GDP）約6%，在全球而言屬低水平，即使5年後亦只佔GDP約13%，有足夠空間支持基建投入，又稱明年起將推行財政整合政策，每年削減政府開支1%，料3年回復收支平衡。

對於周四（31日）公布的經濟數據，陳茂波預告第三季經濟數據一般，形容數字是「倒後鏡」，「所以數字麻麻哋」，但現時出街及吃飯的人變多，反映市面變旺。他預料本港赤字情况會持續約3年，其間會逐步收窄，稱本港屬較小型全開放經濟體，形容如「單料銅煲」、「很快熱亦很快冷」，容易出現波幅，更重要是「固本培元」，讓經濟於穩健基礎下發展，而且本港金融體系安全，亦有一定財政儲備，毋須太在意個別年度的赤字。

料財赤3年 第三季經濟「麻麻」

建測規園界立法會議員謝偉銓認同政府需持續造地，稱造地是為了土地儲備，若有需求時才慢慢造地，會來不及應付需求，強調政府賣地會按市場調整。他指過去多年停止賣地造地、只靠自由市場主導，出現「樓愈賣愈貴，市民愈住愈小」的情况，政府造地能掌握主導權，讓市民「住大一點」，又認為造地如投資基建，長遠有回報。

今訪沙特 見證港股ETF掛牌

另外，陳茂波今起將率團前往沙特首都利雅得展開3天訪問。他昨在網誌表示，其間會見證首兩隻在沙特交易所上市、追蹤港股的交易所買賣基金（ETF），預期港股ETF在當地掛牌後，將推出更多雙向金融產品，令兩地資金流動更蓬勃，為本港市場引入更多中東資金。

相關字詞﹕財赤 經濟增長 發債 負資產 土地儲備 陳茂波 梁振英

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