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港聞二

減學童自殺風險 職業治療師倡駐校識別個案

【明報專訊】昨日為世界職業治療日，香港職業治療學會舉辦同樂日，透過遊戲攤位及資訊展覽等讓市民認識該行業工作。近年學童精神健康問題備受關注，香港職業治療學會主席鄭慧慈認為職業治療師能從活動入手，訓練有需要學童生活技巧，降低他們自殺的風險，並建議政府未來規定至少一名職業治療師駐校，以協助識別及處理風險個案。 

鄭慧慈提到，政府雖有規定特殊學校需要有職業治療師駐校，但因目前本港推動共融教育，很多有特殊教育支援需要的個案都潛伏在主流學校，學校單靠社工、教師等，未必能從醫療角度有效識別風險個案。

鄭慧慈建議政府未來可循序漸進及因應人手，安排職業治療師同時為數間主流學校服務，甚至獨立服務，又認為職業治療師若能及早介入個案，可紓緩醫療系統負擔。

鄭慧慈又稱礙於資源及學額限制，目前香港只有約3300名職業治療師，相比外國人手仍不足夠。被問到可否引入外來專才，鄭慧慈稱職業治療師近年均以廣東話與求診者溝通，認為在語言溝通上，外來專才未必符合要求。

業界：從個人因素制訂治療方案

職業治療師處理事情範疇廣泛，角色定位或令市民感模糊，香港職業治療學會榮譽秘書長、保良局職業治療師曾寧欣舉例，物理治療師會向求診者提供器材，令他們恢復運動能力；職業治療師則會觀察求診者能力、日常喜好習慣及背景等個人因素，度身訂做治療方案。

相關字詞﹕精神健康 世界職業治療日

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