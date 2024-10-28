減學童自殺風險 職業治療師倡駐校識別個案

鄭慧慈提到，政府雖有規定特殊學校需要有職業治療師駐校，但因目前本港推動共融教育，很多有特殊教育支援需要的個案都潛伏在主流學校，學校單靠社工、教師等，未必能從醫療角度有效識別風險個案。

鄭慧慈建議政府未來可循序漸進及因應人手，安排職業治療師同時為數間主流學校服務，甚至獨立服務，又認為職業治療師若能及早介入個案，可紓緩醫療系統負擔。

鄭慧慈又稱礙於資源及學額限制，目前香港只有約3300名職業治療師，相比外國人手仍不足夠。被問到可否引入外來專才，鄭慧慈稱職業治療師近年均以廣東話與求診者溝通，認為在語言溝通上，外來專才未必符合要求。

業界：從個人因素制訂治療方案

職業治療師處理事情範疇廣泛，角色定位或令市民感模糊，香港職業治療學會榮譽秘書長、保良局職業治療師曾寧欣舉例，物理治療師會向求診者提供器材，令他們恢復運動能力；職業治療師則會觀察求診者能力、日常喜好習慣及背景等個人因素，度身訂做治療方案。