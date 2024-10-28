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發展綠色智慧港口 林世雄：最快下月推燃料加注行動綱領

【明報專訊】本港貨櫃碼頭吞吐量去年首次跌出全球十大港口之列，運輸及物流局長林世雄昨表示，將透過提升港口競爭力及發展高增值海運服務等，鞏固及提升香港國際航運中心地位。就港口發展，他表示將朝綠色港口及智慧港口兩個模式推進，又說部分企業須遵守環境、社會和管治（ESG）規則，因未能在本港港口加注綠色燃油而不靠泊，當局最快將於下月公布《綠色船用燃料加注行動綱領》，以吸引更多船靠泊本港。

去年本港貨櫃吞吐量達約1400萬個標準箱，按年下跌14%，亦是連續7年下跌。為維持香港作為國際航運中心的地位，當局去年推出《海運及港口發展策略行動綱領》，就打造綠色智慧港口、發展高增值海運服務等提出建議行動。林世雄昨在商台節目《政好星期天》表示，將配合國際海事組織減排目標，即2050年前後實現「淨零排放」，推出新一代綠色燃油。他說現時約600艘船已在使用液化天然氣，未來亦研究推出甲醇及氨或氫氣等綠色燃油。

林：促進港口與上下游資訊流通

當局亦將研究打造智慧港口，促進港口、貨主及物流業之間資訊流通。林世雄表示，港口生態圈除港口活動，還包括「上游的貨主」及「下游的物流業」，智能化下資訊更透明，能提升效率，「例如船何時泊岸，令下游貨車或配套能及時安排等」。他又稱正在冷鏈試行智慧港口，明年將推出一套系統令技術可更廣泛應用，提高港口效率。

他稱當局由2020至2022年先後為船舶租賃、海事保險業務等推出稅務寬減措施，發展海運生態圈，至今已有1100間航運及港口服務公司進駐香港，未來將研究進一步提供稅務優惠。

相關字詞﹕綠色船用燃料加注行動綱領 林世雄 運輸及物流局

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