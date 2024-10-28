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港聞

港聞二

持鐮刀與食環對罵 男子涉刑恐被捕

【明報專訊】粉嶺聯和墟前日有小販與食環署職員發生衝突，其間男子手持鐮刀與食環署職員對峙。警方昨早接獲政府部門人員報案，稱前日在粉嶺打擊無牌小販時，曾有人以言語及鐮刀恐嚇阻礙執行職務。經初步調查後，警方昨日以涉嫌「刑事恐嚇」及「阻礙公職人員執行職務」拘捕68歲姓何男子。他已被帶署扣留調查，案件交由大埔警區刑事調查隊第十隊跟進。

先有小販與職員拉扯 男子否認貨主

網上流傳片段顯示，食環署職員與小販檔的女檔主在聯和墟街市及熟食中心後梯出入通道對開拉扯着一大梳未熟的香蕉，其間一名身穿橙色背心、水靴的男子上前阻擋，並在貨物中拾起一柄鐮刀。食環署職員多次大聲喝道「放低武器」，惟橙衣男未有理會，職員上前訓斥「話咗你幾多次呀」，男子遂反駁「想點咪想點」、「咩唔夠膽，殺三幾個隨便」，職員續斥「係咪恐嚇」、「係咪斬我哋」。男子在職員盤問下又否認為貨主，現場蔬果散落一地，數名市民駐足圍觀，有職員着「繼續向前行，食環署做嘢」。

食環署回覆稱，小販事務隊在和滿街及聯安街打擊無牌小販，拘捕涉嫌無牌販賣女子，檢取其貨物和工具，該女子報稱手受傷，需送院治理。行動期間，一名男子手持鐮刀阻礙執法，食環人員已開啟隨身攝錄機拍攝過程，案件已交由警方調查跟進。

相關字詞﹕食環 聯和墟 粉嶺

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