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蘭桂坊萬聖夜 CCTV實時管人流 警首用估算系統分析影像 下午2時起封路

【明報專訊】萬聖節將至，周四（31日）萬聖夜警方將在中環蘭桂坊一帶實施封路及人群管理措施，其間會首次應用「人流估算系統」，配合閉路電視及公眾廣播系統，協助制定人群管理措施及識別潛在安全隱患，以保障市民安全。

中區警區助理指揮官（行動）戚夏瑜表示，去年萬聖節蘭桂坊錄得2.5萬人次，預計今年人數與去年相若，本周四下午2時起將分階段實施封路，範圍包括蘭桂坊、德己立街、雲咸街、威靈頓街、士丹利街及皇后大道中，並會實施人流管制措施。警方預計市民黃昏時可以自由進出蘭桂坊，惟入夜人流開始增加時，就會實施單向人流管制，封閉部分出入口，市民需經德己立街進入，由雲咸街方向離開；當人流再多就需擴大等候區，市民需排隊分批進入蘭桂坊。警方亦會不定時作單向人流管理，以免過多人流聚集區內斜路造成危險。

的士大使當值 設資訊站

行動部署理警司馮俊鵬提到，警方利用科技加強人群管理能力，包括在蘭桂坊一帶安裝約50組閉路電視及公眾廣播系統，當晚將首次應用「人流估算系統」。馮提到，閉路電視會安裝在人流多的公眾地方，將多角度實時影像即時傳送至附近的警區行動指揮中心，協助制定合適人群管理方案。

馮又稱，「人流估算系統」可透過影像分析技術，評估現場的人流密度，及早識別潛在安全隱患，實施人群管制；另外警方又加裝公眾廣播系統，即時向在場者發布突發信息及防罪資訊。警方呼籲市民切勿攜帶任何仿製槍械作道具、利器、攻擊性武器或其他違法物品，以免觸犯法例。

警方稱，區內將設緊急通道，當遇緊急情况，警方及救援人員可快速趕赴現場，而蘭桂坊附近亦會安排的士大使當值，設立資訊站解答市民問題。

明年內全港裝2000組閉路電視

另外，警方會繼續在全港揀選合適地方安裝閉路電視，目標在2025年內共安裝2000組；已完成安裝的504組閉路電視，已協助警方偵破46宗案件及拘捕72人，包括兇殺案及行劫案。

相關字詞﹕蘭桂坊 萬聖節

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