助腦退化者回家 屈臣氏百佳門市裝友里蹤跡App

照顧者按掣報失 裝置掃描定位

賽馬會耆智園總監郭志銳期望計劃能將香港塑造為腦退化症友善社區。

全港現有逾10萬名腦退化患者。耆智園與科大3年前合作研發手機應用程式「友里蹤跡」，照顧者先在程式輸入患者資料，再讓患者隨身攜帶體積小於半隻手掌的「守護蹤」電子裝置。「守護蹤」有定位功能，照顧者憑程式能掌握患者的大概位置。若發現患者走失，照顧者可按「報失」鍵，程式會將失散消息通知其他安裝程式的用家，只要用家在裝置開啟藍牙，裝置便能自行收發信號。一旦「守護蹤」進入用家裝置50米範圍內，裝置便能掃描定位，協助照顧者偵測和尋回失散親人。

3年尋回140宗 攜醫生證明申請

團隊稱應用程式創立至今3年，下載量超過5萬，共收到350宗報失，當中140宗尋回。計劃早前收到創科署近900萬元資助，擴展應用程式和升級裝置的定位系統。耆智園至今已派發逾4300個「守護蹤」，有需要者帶同腦退化醫生證明書到耆智園便能申請。

屈臣氏集團將成為全港首個零售商和耆智園合作推出「耆跡守護網」計劃。屈臣氏集團企業傳訊及屈臣氏品牌營銷總監李民漢表示，沙田、觀塘、東區、黃大仙和葵青區是全港最多走失個案的地區，集團在這些地區有近150間門市，有信心擴大程式網絡覆蓋率達1.5倍。

百佳旗下TASTE店舖經理吳翹暉憶述，曾遇見一名70多歲伯伯在店內罐頭貨架前徘徊近一小時，詢間得知他想買糖果給女兒。吳後來協助伯伯致電女兒，才發現女兒已40多歲，伯伯原來患有腦退化。百佳超級市場董事總經理吳逸群形容超市是「長者集中地」，集團已為逾萬名員工提供逾8000小時培訓，識別腦退化患者，期望前線能提供協助。

耆智園2021年透過網上問卷訪問576名腦退化患者的照顧者，發現逾三成受訪者家中患腦退化症親人曾走失，四成則因擔心親人再走失而禁止他們單獨外出。郭志銳希望計劃為照顧者提供另一選項，在保障患病親人自由同時，放下害怕親人走失的心頭大石。