6000人涉反修例未被起訴 林：生活如常 檢控無時限

【明報專訊】反修例運動約6000名被捕者至今未被起訴，社會有意見希望政府「劃線」了結。律政司長林定國認為，被捕但未被控者不受特別限制約束，能如常生活，「可以行使一般人所享有的自由，無論讀書又好、工作又好、出埠旅遊又好」，重申嚴重刑事案件無檢控時限，日後可能出現新證據，「劃線」不符法治原則。
指「劃線」論違法治
教大公共行政學顧問張炳良早前接受本報訪問，建議尋找「關鍵點」扭轉外界看法，重建本港國際地位，包括為檢控反修例被捕者「劃線」。林定國在訪問回應，稱6000名未被起訴者能正常生活，不受案件影響，「我不知道你所說這批人，究竟有什麼特別額外限制呢？以我理解是沒有」。他重申律政司按檢控守則決定是否起訴，嚴重刑事案件無檢控時限，檢控決定僅基於當前證據，曾經有案件因為及後出現新證據而再檢視，「可能由不告變到告，或者由告變到不告都有」，承諾不會檢控不符法律及法治原則。
國安案非「隨便」納陪審團
本港法治近年受西方國家質疑，林認為受地緣政治影響，部分國家對香港抱持偏見，「你講什麼，他都是負面批評」。《港區國安法》規定律政司長有權指示案件由3名指定法官代替陪審團審理，國安法實施至今逾3年，並無案件由陪審團參與審訊。被問到會否容許陪審團審理國安案，林強調是根據國安法決定，如案件是否涉及國家機密等，依法辦事，並非「隨隨便便」，「不是想着別人喜歡什麼，我就做那樣，我不是為了取悅其他人」。