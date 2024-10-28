明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

6000人涉反修例未被起訴 林：生活如常 檢控無時限

【明報專訊】反修例運動約6000名被捕者至今未被起訴，社會有意見希望政府「劃線」了結。律政司長林定國認為，被捕但未被控者不受特別限制約束，能如常生活，「可以行使一般人所享有的自由，無論讀書又好、工作又好、出埠旅遊又好」，重申嚴重刑事案件無檢控時限，日後可能出現新證據，「劃線」不符法治原則。

指「劃線」論違法治

教大公共行政學顧問張炳良早前接受本報訪問，建議尋找「關鍵點」扭轉外界看法，重建本港國際地位，包括為檢控反修例被捕者「劃線」。林定國在訪問回應，稱6000名未被起訴者能正常生活，不受案件影響，「我不知道你所說這批人，究竟有什麼特別額外限制呢？以我理解是沒有」。他重申律政司按檢控守則決定是否起訴，嚴重刑事案件無檢控時限，檢控決定僅基於當前證據，曾經有案件因為及後出現新證據而再檢視，「可能由不告變到告，或者由告變到不告都有」，承諾不會檢控不符法律及法治原則。

國安案非「隨便」納陪審團

本港法治近年受西方國家質疑，林認為受地緣政治影響，部分國家對香港抱持偏見，「你講什麼，他都是負面批評」。《港區國安法》規定律政司長有權指示案件由3名指定法官代替陪審團審理，國安法實施至今逾3年，並無案件由陪審團參與審訊。被問到會否容許陪審團審理國安案，林強調是根據國安法決定，如案件是否涉及國家機密等，依法辦事，並非「隨隨便便」，「不是想着別人喜歡什麼，我就做那樣，我不是為了取悅其他人」。

相關字詞﹕指定法官 港區國安法 張炳良 林定國 反修例事件

上 / 下一篇新聞

林定國：推體育仲裁需體育總會共識 「未研究」強制參與否 國際仲裁員倡資助條款加入要求
林定國：推體育仲裁需體育總會共識 「未研究」強制參與否 國際仲裁員倡資助條款加入要求
明年率法界訪疆 料調解院同年運作
明年率法界訪疆 料調解院同年運作
助腦退化者回家 屈臣氏百佳門市裝友里蹤跡App
助腦退化者回家 屈臣氏百佳門市裝友里蹤跡App
ifva停辦 黃修平嘆失創作人搖籃 資深動漫評審盧子英：轉戰海外意義已不同
ifva停辦 黃修平嘆失創作人搖籃 資深動漫評審盧子英：轉戰海外意義已不同
創辦人蔡甘銓指創作自由不如前
創辦人蔡甘銓指創作自由不如前
蘭桂坊萬聖夜 CCTV實時管人流 警首用估算系統分析影像 下午2時起封路
蘭桂坊萬聖夜 CCTV實時管人流 警首用估算系統分析影像 下午2時起封路
持鐮刀與食環對罵 男子涉刑恐被捕
持鐮刀與食環對罵 男子涉刑恐被捕
花園街毛巾倉起火 有居民疏散續染髮
花園街毛巾倉起火 有居民疏散續染髮
發展綠色智慧港口 林世雄：最快下月推燃料加注行動綱領
發展綠色智慧港口 林世雄：最快下月推燃料加注行動綱領
減學童自殺風險 職業治療師倡駐校識別個案
減學童自殺風險 職業治療師倡駐校識別個案
陳茂波稱繼續造地 指2003起停多年「後遺大」
陳茂波稱繼續造地 指2003起停多年「後遺大」
冀北都片區明年招標 甯漢豪：未來推地勇一點
冀北都片區明年招標 甯漢豪：未來推地勇一點
配水庫變音樂會場 持雨聲棒穿梭岩洞
配水庫變音樂會場 持雨聲棒穿梭岩洞
有駐港領事未隨行訪魯 崔建春：不了解內地，難做好工作
有駐港領事未隨行訪魯 崔建春：不了解內地，難做好工作
恐龍化石或未掘盡 赤洲至少封一個月
恐龍化石或未掘盡 赤洲至少封一個月
灣區熱搜：全自動化南沙港四期 聯動灣區各港口 24小時運作定位華南樞紐 與港互補增整體競爭力
灣區熱搜：全自動化南沙港四期 聯動灣區各港口 24小時運作定位華南樞紐 與港互補增整體競爭力
灣區熱搜：南沙成過境免簽口岸 可預辦港航班登機
灣區熱搜：南沙成過境免簽口岸 可預辦港航班登機
灣區熱搜：南沙招商引智大會「曬冷」1.5萬畝土儲
灣區熱搜：南沙招商引智大會「曬冷」1.5萬畝土儲
NAMI研細菌製染料減污染
NAMI研細菌製染料減污染
可用原位染色法 減省水電還原劑使用
可用原位染色法 減省水電還原劑使用
【Emily】唔見「butter」 大家樂：選用「軟質牛油醬」 網民熱議 集團話產自荷蘭自家品牌
【Emily】唔見「butter」 大家樂：選用「軟質牛油醬」 網民熱議 集團話產自荷蘭自家品牌
【Emily】美酒佳餚巡禮15.5萬人次入場 增一成
【Emily】美酒佳餚巡禮15.5萬人次入場 增一成
【Emily】市民有時誤當孫明揚 曾俊華：榮譽嚟
【Emily】市民有時誤當孫明揚 曾俊華：榮譽嚟
【Emily】藝術治療助少數族裔除語言障礙
【Emily】藝術治療助少數族裔除語言障礙
【Emily】市建局下月推「地膽遊中」免費導賞團
【Emily】市建局下月推「地膽遊中」免費導賞團