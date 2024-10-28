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港聞

港聞二

可用原位染色法 減省水電還原劑使用

【明報專訊】納米及先進材料研發院（NAMI）技術經理柯穎年透露，NAMI研究以細菌生產可持續染料，得到「創新及科技基金」的280萬元資助，並收到國際羊毛業組織Woolmark的支持信。現時已有幾家企業和NAMI洽商技術授權，包括紗線和布料生產商，以及一個知名的國際時裝品牌。

他暫時未能精確估計，以細菌製造染料的生產成本，在商業化量產初期，其生產成本可能和植物類染料相若，或者略高些少。但細菌製造染料的其中一大優勢，是可以使用原位染色方法，即是直接將紗線或布料放進微生物培養器內染色。這樣便可省去提取染料純化的程序，以及傳統浸染過程中的水、電、還原劑或氧化劑的使用量，大大減少環境成本。

再加上上文提及的染布時色彩均勻，每批次顏色一致，水洗和摩擦的色牢度較佳，亦不會引起皮膚刺激和致敏反應等，細菌製造染料的整體競爭力應該比植物類染料強。

碳排放比植物類染料更低

至於化學染料，因為由石油等化石資源衍生而來，其原材料相對便宜和供應穩定，技術又成熟，無疑是現時最廉宜的染料。但化學染料的生產和應用，都會產生較大污染。其碳排放遠高於植物類染料，而植物類染料的碳排放又比細菌製造染料為高，故相信細菌製造染料的前景應可看好。

至於生產設備的投資，他們會建議業者盡量利用其工廠的現有設備改裝，以節省投資額。例如，廠商不一定要採購獨立的微生物培養器，也可以在現有的傳統染缸加上發酵設備，將之變成微生物培養器兼染缸。當然，在正式量產之前，仍然必須先經過試產，證明可以在工業規模下，以細菌重複生產出質素穩定的染料。

柯穎年表示，若技術授權和轉移過程順利，估計獲得授權的企業大約可以在兩年後開始商業量產。

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