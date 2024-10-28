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灣區熱搜：南沙招商引智大會「曬冷」1.5萬畝土儲

【明報專訊】南沙區政府早前舉行2024年南沙全球招商引智大會，邀請包括中外學者專家、企業代表、科技人才、商界精英等共1400人參加，會上除推介南沙區投資價值，產業人才支持政策、貨運物流、外籍人才出入境和居留便利措施等，還簽約116個總投資額達1217億元（人民幣，下同）的投資項目，更推出1.5萬畝（即10平方公里）的產業用地資源吸引企業落戶。

南沙區面積803平方公里，現時開發度僅25%，可作開發商業、工業、科研等用途的土地儲備充足。南沙區委書記劉煒在大會更透露，接下來6個月內可供應1.5萬畝產業用地資源，相當於1.6個珠江新城。這1.5萬畝用地分為248幅產業用地，且部分用地相連，適合集中開發，其中大崗穗港智造基地及萬頃沙片區便有3片面積達1000畝以上的相連用地，可滿足需要較多土地的投資項目。

除了推地，大會亦公布招商產業地圖，推介20個各具特色的產業園區。劉煒表示，南沙區「就是要想方設法，讓所有的企業項目及人才團隊在南沙都能找到門當戶對、對號入座的發展空間」，並將依託萬頃沙南部等重點片區，打造大灣區產業發展融合示範區，積極與深港等大灣區城市聯動，吸引更多企業投資南沙。

出席大會的華南美國商會會長Harley Seyedin稱，南沙有良好的旅遊業環境、吸引的稅收政策及強大的供應鏈和高新科技能力，不少美國公司已在南沙投入資金，展開業務。他還透露，據商會了解，會員企業未來已預留超過109.5億美元（約854億港元）用於廣東省和大灣區內的再投資，而南沙區位於大灣區中心，商會也樂意了解更多當地投資機會。

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