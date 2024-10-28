灣區熱搜：南沙成過境免簽口岸 可預辦港航班登機

目前南沙客運港每日有4對來往香港中港城及香港國際機場的航線，其中使用免簽入境的外籍旅客，有過半數是觀光，逾兩成是商務探親，主要來自韓國、美國、加拿大等地。要注意的是，免簽過境旅客的活動範圍只限廣東省內，若停留超過144小時就要向公安機關出入境部門申報並辦理相關手續。「若是不可抗力原因，例如天氣被迫逾時逗留，我們會根據實際情况，在不違出入境規定的原則下酌情處理」，陳錦瑩道。

南沙客運港亦設有香港國際機場航線的港口預辦登機櫃台，除了託運行李及領取登機證，符合退稅條件的旅客還可領取退稅券，抵達香港國際機場碼頭後於櫃台領取120港元退稅額。早前櫃台的預辦登機服務新增德國漢莎航空和瑞士國際航空兩間航空公司，令服務覆蓋的航空公司達12間。

郵輪口岸入境客可免簽留15日

此外，南沙郵輪口岸亦放寬外國旅客入境規定，乘坐郵輪參加境內旅行社組織的旅行團，可免簽證入境停留15日，活動範圍涵蓋北京等12個省市。陳錦瑩稱，隨着一系列便利外籍旅客經南沙出入境的措施落實，有利於吸引更多國際客流和中轉客流，有助南沙擴大國際經貿往來，促進招商引資和旅遊觀光，提升國際知名度、影響力和競爭力。