明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中文口試不復辦 考局：校本評核已設

【明報專訊】中學文憑試（DSE）中文科口試自2020年起取消。考評局評核發展主管蔡筱坤昨在DSE網上資訊講座表示，暫未有計劃復辦中文口試，現時中文科校本評核中閱讀報告已設口語彙報評核，取消口試可降低語文科學習要求，有助減輕學生壓力。公開考試總監麥勁生強調，取消口試屬仔細考慮，由業界、學校及專家共同審定，認為目前僅施行一年，會繼續檢視學習成效。

中文科口試因新冠疫情自2020年取消，因課程修訂，2023年原為最後一屆，考評局該年宣布「提早」取消。

續研英文口試轉網考 未有時間表

至於英文科口試何時轉為網上考核，蔡筱坤稱未有實施時間表，會繼續做可行研究，亦會諮詢學校，探討執行細節要求。麥勁生稱，局方留意到轉為網上口試的趨勢及好處，但仍存眾多考慮因素，如網上平台技術是否成熟、教師與學生是否掌握及認識全新考核模式等，強調「不急於推行」。

今年起通識科由公民與社會發展科（公社科）取代，只分達標與不達標。對於多少分屬達標，蔡筱坤未提供具體分數，僅稱考評局採用水平參照，專家小組每年會按試卷深淺程度及學生表現，以制定最低分數，強調分數每年均有變化。

逾800海外校認受DSE

未列成績要求或靈活收生

因應DSE的4個核心科目改革，秘書長魏向東表示，目前有逾800間海外院校認可DSE資歷，當中包括美國耶魯大學、美國紐約大學、英國劍橋大學等著名院校。他說，即使英國牛津大學及美國麻省理工學院未有在考評局網頁刊載DSE收生要求，但去年仍有考生憑DSE成績入讀，認為部分院校是以靈活標準收生，不欲設最低要求，才不在局方網頁列出收生條件。

多內地生損摘星率？ 稱不影響評級

考評局早前公布，明年DSE共設4間內地「與考學校」，至於試場數目則適時公布。魏向東說，會否增設考場至大灣區以外城市，需視乎目前內地考場試行效果，亦牽涉本港和內地相關教育部門，暫未有確切政策。魏又稱，兩地試場規則一致，內地學校設存放試卷的「保安區」，由考評局派保安24小時管理，亦安排有經驗的試場主任北上監考，且由香港統一評卷。對於愈來愈多內地考生會否影響本地生「摘星率」，麥勁生說，DSE按學生能力評級，加上內地港人子弟學校服務港人為主，對評級沒影響。

上 / 下一篇新聞