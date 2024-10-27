中文口試不復辦 考局：校本評核已設

中文科口試因新冠疫情自2020年取消，因課程修訂，2023年原為最後一屆，考評局該年宣布「提早」取消。

續研英文口試轉網考 未有時間表

至於英文科口試何時轉為網上考核，蔡筱坤稱未有實施時間表，會繼續做可行研究，亦會諮詢學校，探討執行細節要求。麥勁生稱，局方留意到轉為網上口試的趨勢及好處，但仍存眾多考慮因素，如網上平台技術是否成熟、教師與學生是否掌握及認識全新考核模式等，強調「不急於推行」。

今年起通識科由公民與社會發展科（公社科）取代，只分達標與不達標。對於多少分屬達標，蔡筱坤未提供具體分數，僅稱考評局採用水平參照，專家小組每年會按試卷深淺程度及學生表現，以制定最低分數，強調分數每年均有變化。

逾800海外校認受DSE

未列成績要求或靈活收生

因應DSE的4個核心科目改革，秘書長魏向東表示，目前有逾800間海外院校認可DSE資歷，當中包括美國耶魯大學、美國紐約大學、英國劍橋大學等著名院校。他說，即使英國牛津大學及美國麻省理工學院未有在考評局網頁刊載DSE收生要求，但去年仍有考生憑DSE成績入讀，認為部分院校是以靈活標準收生，不欲設最低要求，才不在局方網頁列出收生條件。

多內地生損摘星率？ 稱不影響評級

考評局早前公布，明年DSE共設4間內地「與考學校」，至於試場數目則適時公布。魏向東說，會否增設考場至大灣區以外城市，需視乎目前內地考場試行效果，亦牽涉本港和內地相關教育部門，暫未有確切政策。魏又稱，兩地試場規則一致，內地學校設存放試卷的「保安區」，由考評局派保安24小時管理，亦安排有經驗的試場主任北上監考，且由香港統一評卷。對於愈來愈多內地考生會否影響本地生「摘星率」，麥勁生說，DSE按學生能力評級，加上內地港人子弟學校服務港人為主，對評級沒影響。