應科院研「機器導盲犬」 購物主動尋職員

創科嘉年華開幕 陳茂波：科普良機

由創新科技署主辦的嘉年華以「科技引路 創新啟航」為主題，本地大學、研發中心及政府部門等逾75個活動伙伴設展位。香港應科院於場內展出多項創科成果及技術，古偉昌表示，該院正開發能以視覺解讀人際互動及環境的技術，利用自主式機器人人體檢測技術做到物體識別的「機器導盲犬」，設有語音功能及按鍵，早前已向失明人協進會尋求盲人意見，稱視障人士乘搭升降機時不想插隊，故導盲犬其中一個功能是帶領視障人士排隊，以協助他們融入社會。

古又說，項目於半年前開始研發，料明年完成整個項目，初步測試兩小時內可充完電，可連續使用兩小時，而成本及售價則「言之過早」，冀盡快推出便利視障人士。

虛實結合「眼鏡」 助醫院執藥

應科院同場亦展示基於單組合離軸光學設計的一體化光學透視頭戴式顯示器（HMD），以專利的顯示和感測技術，加上輕量和低功耗的專利設計，讓用戶舒適體驗現實世界和虛擬環境結合，該技術已在公立醫院藥劑部應用，用以輔助藥物識別及補貨流程。

財政司長陳茂波致辭稱，除了政府積極的政策支持本地創科發展，亦必須提升整個社會的科普基礎，嘉年華正是好機會推廣全民科普，亦是初創企業實現夢想的平台，舉例有大學初企曾在嘉年華簽署百萬元訂單。

創新科技及工業局長孫東表示，嘉年華有別於其他科技展覽，是「接地氣」、與民同樂的活動。他說，創科署每年舉辦嘉年華，不僅讓市民有機會認識科技，更讓大家熟悉科技，強調只有在濃厚創新氛圍下，才更有條件培育更多優秀創科人才，壯大創科生態圈。

嘉年華所有活動費用全免，同場設有約150場創科工作坊及網上講座，另提供免費穿梭巴士往返科學園至港鐵大學站、大圍站、九龍塘站、九龍灣站和金鐘站。

明報記者