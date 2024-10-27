明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

分工改革 衛署皮膚科將交醫局 慢病管理歸基醫署

【明報專訊】施政報告提出醫療改革，明確醫管局、衛生署和基層醫療署的權責和分工。醫務衛生局長盧寵茂昨在商台《政經星期六》透露，衛生署在治療方面的醫療服務日後或轉由醫管局或基層醫療署處理，舉例衛生署皮膚科將交醫管局負責。有關注病人權益組織贊成建議，稱皮膚問題一般成因多元，或涉其他內科問題，撥回醫管局負責料有助專科間合作治療，理順資源及人手。

盧：衛署角色多 1+責任重

盧寵茂稱，現時衛生署角色多元，當中有數項重要工作，一是傳染病等疾病預防控制、二是健康促進教育、三是監管工作，尤其最近新推出的「1+」藥物註冊機制，「對衛生署是一個很大的工程責任」。他說，衛生署是時候將治療方面的醫療服務交回醫管局或基層醫療署，舉例以往皮膚科服務因歷史原因一直由衛生署提供，將來可交回醫管局；慢病管理等工作亦可由基層醫療署處理。

彭鴻昌贊成 利跨專科治療

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，皮膚問題一般背後涉很多成因，如壓力、內分泌、荷爾蒙及免疫系統等，有可能需跨專科治療，交回醫管局將有助理順資源人手。目前衛生署皮膚科診所隸屬於社會衛生服務，旗下亦有性病診所，彭認為性病診所亦可一併調回醫管局，與皮膚科分開獨立成科。

另外，施政報告提到支持籌建第三所醫學院，盧寵茂稱若第三間醫學院與另外兩間現有醫學院的課程、收生來源一樣，都是收本地生，水準可能下降，有可能「搶食」出現惡性競爭，各醫學院在師資、教學醫院、學生資源會被分薄。

盧續說，各醫學院應在不同地方發展及進步，應以錯位發展作策略，每間醫學院都應訂立自己的優勢。他稱，「籌備新醫學院工作組」將檢視有意開設醫學院的大學提交的建議書，確保資源用得其所。

相關字詞﹕醫學院 皮膚科 盧寵茂 醫務衞生局 基層醫療署 衞生署 醫管局 醫療改革 施政報告

上 / 下一篇新聞