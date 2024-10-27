分工改革 衛署皮膚科將交醫局 慢病管理歸基醫署

盧：衛署角色多 1+責任重

盧寵茂稱，現時衛生署角色多元，當中有數項重要工作，一是傳染病等疾病預防控制、二是健康促進教育、三是監管工作，尤其最近新推出的「1+」藥物註冊機制，「對衛生署是一個很大的工程責任」。他說，衛生署是時候將治療方面的醫療服務交回醫管局或基層醫療署，舉例以往皮膚科服務因歷史原因一直由衛生署提供，將來可交回醫管局；慢病管理等工作亦可由基層醫療署處理。

彭鴻昌贊成 利跨專科治療

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，皮膚問題一般背後涉很多成因，如壓力、內分泌、荷爾蒙及免疫系統等，有可能需跨專科治療，交回醫管局將有助理順資源人手。目前衛生署皮膚科診所隸屬於社會衛生服務，旗下亦有性病診所，彭認為性病診所亦可一併調回醫管局，與皮膚科分開獨立成科。

另外，施政報告提到支持籌建第三所醫學院，盧寵茂稱若第三間醫學院與另外兩間現有醫學院的課程、收生來源一樣，都是收本地生，水準可能下降，有可能「搶食」出現惡性競爭，各醫學院在師資、教學醫院、學生資源會被分薄。

盧續說，各醫學院應在不同地方發展及進步，應以錯位發展作策略，每間醫學院都應訂立自己的優勢。他稱，「籌備新醫學院工作組」將檢視有意開設醫學院的大學提交的建議書，確保資源用得其所。