打造國際黃金交易中心 許正宇年底前設工作組

許正宇在港台節目《星期六問責》表示，本港一直以來是黃金集散地之一，希望在黃金出入口以外，在交易和價格方面取得突破。

現時機場金庫容量約150公噸，機管局早前公布擴大「機場城市」發展藍圖，其中擬擴建金庫至200公噸，未來可建1000公噸的金庫。許正宇認為，在機場建金庫具優勢，但認為不一定設在機場，主要透過市場驅動。

指亞洲對黃金有獨特需求

料港具優勢吸引客人

許正宇形容，現時國際黃金交易量是「三分天下」，分別是英國、美國及中國，他認為香港需要思考定位，年底前成立的工作小組會檢視相關工作。

許正宇指出，香港的優勢在於亞洲和一帶一路地方本身對黃金有獨特需求，加上因應地緣政治因素，投資者希望分散投資，加上香港的專業服務，可吸引他們將黃金存放在本港。

另外，《施政報告》宣布放寬「新資本投資者入境計劃」投資限制，容許投資5000萬元或以上的住宅物業。許正宇說仍需時間觀察成效，但市場整體反應積極，無論市場及評論對措施都表示歡迎。