明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

打造國際黃金交易中心 許正宇年底前設工作組

【明報專訊】《施政報告》提出推動黃金交易、清算和交割，更可將香港發展成黃金交易中心，推動構建國際級黃金倉儲設施。財經事務及庫務局長許正宇表示，年底前會成立由他主持的工作小組，檢視相關工作。他希望香港在黃金倉儲基礎上衍生金融服務，而亞洲及一帶一路地區對黃金有獨特需求，認為香港在這方面有優勢。

許正宇在港台節目《星期六問責》表示，本港一直以來是黃金集散地之一，希望在黃金出入口以外，在交易和價格方面取得突破。

現時機場金庫容量約150公噸，機管局早前公布擴大「機場城市」發展藍圖，其中擬擴建金庫至200公噸，未來可建1000公噸的金庫。許正宇認為，在機場建金庫具優勢，但認為不一定設在機場，主要透過市場驅動。

指亞洲對黃金有獨特需求

料港具優勢吸引客人

許正宇形容，現時國際黃金交易量是「三分天下」，分別是英國、美國及中國，他認為香港需要思考定位，年底前成立的工作小組會檢視相關工作。

許正宇指出，香港的優勢在於亞洲和一帶一路地方本身對黃金有獨特需求，加上因應地緣政治因素，投資者希望分散投資，加上香港的專業服務，可吸引他們將黃金存放在本港。

另外，《施政報告》宣布放寬「新資本投資者入境計劃」投資限制，容許投資5000萬元或以上的住宅物業。許正宇說仍需時間觀察成效，但市場整體反應積極，無論市場及評論對措施都表示歡迎。

上 / 下一篇新聞