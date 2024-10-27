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首季爆竊案升逾五成 無人機飛行服務隊巡邏

【明報專訊】警務處前處長曾偉雄位於大埔的獨立屋住所上周遭爆竊，警務處長蕭澤頤昨日稱，今年首季爆竊案較去年同期升逾五成，主要來自村屋，同期損失金額升幅則逾三成。他說，過去半年警方加強情報蒐集及巡邏村屋和獨立屋範圍，並安排無人機及政府飛行服務隊高空巡邏，在山頭或村屋附近範圍巡視有否可疑人物，而今年首3季爆竊案較去年同期微跌5宗，損失金額跌48%。另外，蕭稱本周在蘭桂坊將以閉路電視協助人流管制。

爆竊主要涉村屋

整體罪案升4.8%

蕭澤頤昨日在商台節目《政經星期六》提到，警方今年首3季整體錄得70,015宗罪案，較去年同期升約4.8%，升幅主要來自詐騙案、店舖盜竊案及裸聊勒索案。

針對爆竊案，他稱已安排無人機及飛行服務隊巡邏，認為藉此有機會發現非法入境者蹤迹，包括其雜物及吃剩的食物，而警方蒐集情報後，可能會埋伏，相信可起阻嚇作用。他鼓勵市民盡快報案，即使發現是一場誤會，只要是報案人「真誠」相信有可疑人物，亦不會被指控浪費警力。

今年4月起，警方分階段在罪案黑點安裝閉路電視，本年底前將於全港安裝615組閉路電視，截至本月中已安裝476支。蕭澤頤稱，至今有42宗藉閉路電視破獲的罪案，當中包括謀殺、行劫及爆竊案等。他說，閉路電視亦有助人流管制，舉例現時蘭桂坊已安裝50組閉路電視，本周萬聖夜將利用內置的「人數點測系統」做人流管制，並透過廣播讓市民知道當時情况。

警方今年首3季錄得32,120宗詐騙案，較去年同期升約8.3%，蕭澤頤說升幅明顯放緩，前年及去年與前一年首3季比較，升幅分別39.7%及52.5%，反映市民防騙意識加強。近月出現「假冒客服」騙案，他說今年首9個月錄得3988宗相關個案，經宣傳後明顯下跌，由7月的1111宗跌至上月399宗。

至於相關執法工作，警方今年首9個月就詐騙案拘捕7788人，較去年同期增約26%，大部分是傀儡戶口持有人；其中19宗個案、涉及的30人已判刑，法庭亦接納警方加刑申請，監禁期由21至75個月不等。

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