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時事評論員宋立功病逝 終年71歲

【明報專訊】時事評論員、邁臻研究所總監宋立功上周四（24日）因癌症逝世，終年71歲。他生前是民協會務顧問，民協昨晚在社交平台發文，主席廖成利表示民協對宋的離世感哀傷，向其家人及親友表達最深切慰問。廖提到宋立功就推動民主與民生政策提供許多寶貴意見，在促進社會進步的同時，亦協助民協更好理解和應對當前社會挑戰。

根據香港邁臻研究所網站，宋立功早年在紐約哥倫比亞大學深造，專門研究香港與內地的社會、政治及政策。他回港後於香港城市大學專業進修學院開辦公共行政及管理榮譽學士課程，擔任課程統籌及首席講師達27年。他生前活躍於媒體評論時事，2020年成立「香港邁臻研究所」並擔任總監。

任民協顧問 廖成利：貢獻很大

馮檢基：社會失去一名諍友

廖成利向本報表示，對宋立功離世感痛惜。廖說與宋經常有交流，認為他對民協有很大貢獻，民協在不同政策上均會詢問其意見，他亦會給予中肯及寶貴的建議。

曾與宋立功共事的民協前主席馮檢基憶述，1998年他競選立法會連任失敗後，宋聘請他任城大專業進修學院導師。馮形容宋為人無「上司架子」，反而開明地互相探討教學問題。與宋立功認識20多年，馮檢基稱近年曾邀請對方到網台任嘉賓，最近一次是本年初，當時察覺宋變得消瘦，但對方稱身體無礙。

馮檢基形容，除失去「老友記」外，社會同時失去一名諍友，稱宋立功是少有保持客觀風格的學者，對其離世感婉惜。

城大公共政策學系前高級特任講師張楚勇昨凌晨在社交平台表示，作為同行，不論是否同意宋立功的觀點，宋的離去都是時事評論界的損失。

相關字詞﹕時事評論 宋立功

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