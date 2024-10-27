推廣綠色殯葬 生死博覽千人入場 殯儀社企：四成個案選撒灰

【明報專訊】華人社會忌談死亡，食環署昨日舉行生死博覽會，全日吸引約1000人入場，了解綠色殯葬，大談身後事。有入場市民說，相比申請傳統骨灰龕位，撒灰程序簡易，除可減少後人煩惱，亦能回歸大自然。有殯儀社企認為，綠色殯葬成近年趨勢，其服務對象約四成人選擇撒灰。食環署環境衛生部高級總監譚家昌期望藉推動綠色殯葬成為社會主流，解決龕位長遠土地需求問題。
生死博覽會設10個攤位和10場專家講座，讓市民了解綠色殯葬、生前身後規劃等。活動早上10時開始，62歲的劉女士準時抵達。現時單身、無子女的她年頭喪親，在為親人辦喪時發現自己對身後事不認識，故前來了解不同形式的殯葬。她屬意自己身故後在紀念花園撒灰，因程序沒選擇傳統骨灰龕位繁複，「骨灰龕位唔係永久又要續期，我唔想留手尾畀其他人跟」。她又認為骨灰龕位沒必要，「死咗都睇唔到，個位幾靚都冇用」。自2019年中起，政府骨灰龕位首次安放期20年，屆滿後每10年要續期一次。
婆婆：聽聞撒灰可令花草靚啲，幾好啊
72歲的陳婆婆同樣希望死後撒灰紀念花園，她說自己熱愛大自然，但不熟水性，故不會選擇撒灰落海。她笑言：「聽人講骨灰可以令啲花草生得靚啲，咁幾好啊，死咗之後又可以畀人欣賞。」她有兩名子女，均屬不婚主義者，他們養了兩隻貓，並已工作，不用她照顧。她說：「已經無牽掛，我只想有得揀，平平安安咁『去』。」
義工：曾有長者抱怨子女花30萬買龕位
已退休的黃女士是這次活動義工，她憶述有長者曾抱怨子女花30多萬元為他買了私人骨灰龕位，但他其實想撒灰，感嘆「30幾萬我不如去旅行好過」；又有照顧者曾向她哭訴，親人生前指明海上撒灰，但照顧者從未聽聞，最終幫死者上骨灰龕位，後來得知海上撒灰的意願真有其事，照顧者內疚不已。黃認為活動讓市民明白殯葬還有很多形式，鼓勵市民跟親人規劃身後事。
根據政府數據，選擇綠色殯葬的市民由2011年佔5.5%，升至去年16.5%，去年共逾9000宗，數字10年間升兩倍。
食環：綠葬長遠可解龕位土地需求
殯儀社企「一切從簡」生死教育主任廖子盈說，綠色殯葬手續簡單且價錢較相宜，舉例政府的海上撒灰和紀念花園均免費，倘若在花園加設紀念碑，亦只需加2000多元買墓碑和90元行政費。對比傳統單是政府龕位已要2000多元，還未計墓碑和骨灰盅費用。廖認為綠色殯葬已成趨勢，其所屬社企開業3年，有四成個案選擇綠色殯葬。譚家昌稱綠色殯葬能解決長遠龕位土地需求問題，善用土地資源作其他發展。