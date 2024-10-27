推廣綠色殯葬 生死博覽千人入場 殯儀社企：四成個案選撒灰

生死博覽會設10個攤位和10場專家講座，讓市民了解綠色殯葬、生前身後規劃等。活動早上10時開始，62歲的劉女士準時抵達。現時單身、無子女的她年頭喪親，在為親人辦喪時發現自己對身後事不認識，故前來了解不同形式的殯葬。她屬意自己身故後在紀念花園撒灰，因程序沒選擇傳統骨灰龕位繁複，「骨灰龕位唔係永久又要續期，我唔想留手尾畀其他人跟」。她又認為骨灰龕位沒必要，「死咗都睇唔到，個位幾靚都冇用」。自2019年中起，政府骨灰龕位首次安放期20年，屆滿後每10年要續期一次。

婆婆：聽聞撒灰可令花草靚啲，幾好啊

72歲的陳婆婆同樣希望死後撒灰紀念花園，她說自己熱愛大自然，但不熟水性，故不會選擇撒灰落海。她笑言：「聽人講骨灰可以令啲花草生得靚啲，咁幾好啊，死咗之後又可以畀人欣賞。」她有兩名子女，均屬不婚主義者，他們養了兩隻貓，並已工作，不用她照顧。她說：「已經無牽掛，我只想有得揀，平平安安咁『去』。」

義工：曾有長者抱怨子女花30萬買龕位

已退休的黃女士是這次活動義工，她憶述有長者曾抱怨子女花30多萬元為他買了私人骨灰龕位，但他其實想撒灰，感嘆「30幾萬我不如去旅行好過」；又有照顧者曾向她哭訴，親人生前指明海上撒灰，但照顧者從未聽聞，最終幫死者上骨灰龕位，後來得知海上撒灰的意願真有其事，照顧者內疚不已。黃認為活動讓市民明白殯葬還有很多形式，鼓勵市民跟親人規劃身後事。

根據政府數據，選擇綠色殯葬的市民由2011年佔5.5%，升至去年16.5%，去年共逾9000宗，數字10年間升兩倍。

食環：綠葬長遠可解龕位土地需求

殯儀社企「一切從簡」生死教育主任廖子盈說，綠色殯葬手續簡單且價錢較相宜，舉例政府的海上撒灰和紀念花園均免費，倘若在花園加設紀念碑，亦只需加2000多元買墓碑和90元行政費。對比傳統單是政府龕位已要2000多元，還未計墓碑和骨灰盅費用。廖認為綠色殯葬已成趨勢，其所屬社企開業3年，有四成個案選擇綠色殯葬。譚家昌稱綠色殯葬能解決長遠龕位土地需求問題，善用土地資源作其他發展。