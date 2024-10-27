無公布4殘院涉虐詳情 孫玉菡：視乎嚴重度社會關注

技術性及局部違規未必公開

該4間因涉虐待事件而被警告的殘疾院舍包括明愛樂華宿舍、東華三院姚連生紀念日間活動中心暨宿舍、基督教家庭服務中心尚美家舍及保良局景林宿舍，社署網頁僅列出所違反實務守則條文，4間機構日前接受傳媒查詢時亦無回應為何當時無公布事件。孫玉菡昨被問及公布事件的準則，他說不一定每宗事件也須如匡智會事件般全面向公眾公開，有些違規情况較技術性及局部，當局按程序處理也屬合適，若事態嚴重、社會高度關注，一定會公開。他說現時關於殘疾院舍的管理及監督有完整體系及要求，相信絕大部分機構及院舍負責人都一心一意希望照顧好院友。

孫又稱，機構若發現違規情况須按規定向社署報告，而社署認為事件嚴重，會發出書面警告，之後當局會「透明化」，把相關紀錄上載至社署網站。

上述4間殘疾院舍疑涉虐待事件被警告，社署網頁僅披露相關院舍警告事項所涉的《殘疾人士院舍實務守則》條文，無提及發生何事。

稱匡智會事件公布時間合適

孫玉菡日前在港台節目被問發警告信後會否進一步公布詳情，他說警告信目的在於讓業界學習及告誡涉事機構，要考慮相關者私隱，不可巨細無遺。他昨補充，須衡量數方面，包括顧及受害人及其家庭情緒是否穩定、能否接受公開事件。就8月的匡智會事件，他昨說當局認為在上周稍早公布屬合適，「我們認為不一定每宗事件也須如匡智會事件般全面向公眾公開」。