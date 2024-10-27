體育園今試賽 林世雄冀展高效交通 政府跨部門聯機構150人桌上演練

青年運動場舉行 有橫額指路

今日測試賽在園區內的青年運動場舉行，將上演足總乙組聯賽西貢對黃大仙，下午4時半開賽，場地下午3時開放入場。昨晚在啟德體育園所見，有工作人員將物資送入青年運動場，園外有大型橫額指示步行方向，其中在鄰近的港鐵宋皇臺站內，豎有多個指示啟德體育園往D出口的「易拉架」。

演練應對大活動各類突發情境

在測試賽前兩天，警方東九龍總區行動部前日在東九龍總部舉行代號「翼虎」的跨部門桌上演練，至少14個政府部門及相關機構參與。參與的政策局包括保安局、文體旅局、運輸及物流局，部門包括警務處、消防處、民安處、運輸署、康文署、民政事務總署九龍城民政事務處；另外機構包括醫管局、港鐵公司、啟德體育園、香港網絡安全事故協調中心及香港聖約翰救護機構。

警方表示，演習模擬啟德體育園舉行演唱會及國際足球比賽兩種大型活動期間「可能發生的一連串事件」，各持份者需因應各類突發情境，即時調配人手應變，並協調與其他單位的行動；多名專家亦受邀在演習後分享專業知識。警方解釋，演練旨在加強各部門及相關持份者在大型活動期間即時應對緊急情况時的協作和應變能力，並確保各持份者能夠有效應對園內緊急情况。

林：啟用後散場有「專班專列」

林世雄昨表示，留意到社會相當關心啟德體育園啟用後舉辦大型活動時的交通安排。鐵路方面，港鐵公司會按需要及實際情况，安排在體育園散場時加密屯馬線及觀塘線班次，以及安排「專班專列」接載觀眾；巴士方面，當有大型活動舉辦，巴士公司會開辦特別巴士路線，應對額外交通需求。

林世雄表示，運輸署緊急事故交通協調中心會在大型活動前後，全力監察交通及運輸情况，與其他部門和公共交通營辦商一起應對，並適時向公眾發放交通及運輸最新信息。