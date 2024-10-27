涉菜刀放課室桌控藏武 港大碩士生稱為嚇教授

被告鄧平（21歲）報稱是香港大學機械工程系碩士一年級學生，他操普通話，昨日在庭上需要普通話傳譯。控方不反對他擔保，但要求增設保釋條件，包括不得離港、不得騷擾證人、須定期到警署報到、交出旅遊證件，以及須守禁足令，即被告不得踏入案發的港大校園。

控方要求禁足港大 辯方反對

保釋明處理 暫還押

辯方反對禁足令，最終裁判官劉淑嫻將案件排期於明日處理被告的保釋申請事宜，讓控方研究會否收窄禁足令範圍，其間被告須還押，交由懲教署看管。

控罪指稱，被告於2024年10月25日，在香港西營盤般咸道90號香港大學黃克競樓低層地下02室，管有攻擊性武器、即菜刀，意圖將其作非法用途使用。

根據了解，被告當時將一把菜刀放在課室的書桌上，及後有人報警。警方接報到場調查，被告向警察聲稱帶菜刀回校是想威嚇他的教授。庭上沒有透露涉案教授是誰。

【案件編號：KTCC 2146/24】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676