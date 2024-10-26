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港聞二

走塑次階段待時機 謝展寰：不夾硬來

【明報專訊】管制即棄塑膠餐具及其他膠產品的法例今年4月起實施，環境及生態局長謝展寰昨日表示，本港已開始建立「走塑」文化，透露「走塑」首階段已減少派發3000萬套餐具，當局正與大型餐飲集團試驗不同產品，待產品技術成熟、價錢不會太「離地」，而業界接受度高時，才會推出第二階段，重申不會就推出時間設「硬指標」。他說汲取垃圾徵費經驗，重申政府重視民意，即使政策好，但社會不接受，亦不會「夾硬來」。

稱三成食肆不再給外賣餐具

為期半年的「走塑」適應期本周一（21日）結束，謝展寰昨接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，形容本港已開始建立「走塑」文化，只有絕少數食肆尚未符合法例要求，將向有關食肆派發代替品資料。他說巡查發現約三成餐廳不再提供外賣餐具，可見業界認為有關做法不會嚴重影響生意，亦反映更多市民願意自備餐具。他引述連鎖餐飲集團高層稱，八成至九成外賣客無要求餐具；由於派發餐具減少，即使轉用較貴、質素較好的餐具，最終支出亦較以往少。

至於垃圾徵費，謝展寰稱政府趁關注度提升，加速宣傳減廢回收，自今年1月起，家居廚餘回收量增4倍，其他回收物亦多五六成。被問到若回收情况愈來愈好，是否不用推行垃圾徵費，謝表示同意，但仍視乎回收能否「行到呢步」。被問到今屆政府會否重推垃圾徵費，他重申明年中會總結經驗並向立法會匯報，現時要檢視可改善之處，並評估市民接受程度和參與度。

相關字詞﹕謝展寰 垃圾徵費 塑膠餐具 環境及生態局 走塑

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