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港聞

港聞二

鏡騷案作供 康署顧問：負責確保不超重 涵審視負重表、懸掛符圖則

【明報專訊】3名項目經理涉虛報男團MIRROR紅館演唱會的懸掛設備重量，被控串謀欺詐等罪，案件昨日在區域法院踏入第八日審訊。輝固（香港）工程顧問有限公司董事、結構工程師溫志華供稱，輝固是康文署聘請的工程顧問，負責確保紅館場內懸掛物重量不超出承重限制，工作包括審視演唱會主辦單位向署方呈交的負重表，並到紅館檢查懸掛物的承重點，確保如演唱會主辦單位提交圖則所示掛在正確位置。另外，溫作供時指按負重表，12名MIRROR成員平均重量為150磅。

MIRROR成員平均150磅

負重乘1.2倍計

3名被告吳凱瑩（42歲，項目經理）、林志華（61歲，工程統籌）及梁耀祖（50歲，項目經理）各否認一項串謀詐騙罪，以及屬交替控罪的欺詐罪受審。控方證人溫志華供稱，2022年7月13日，他從康文署收到一封載有涉案演唱會負重表等文件的電郵，然後將之轉寄參與項目的同事，包括輝固助理工程師朱家樂及暑期實習生馮帝文。對於負重表內容，溫表示演唱會主辦方打算在紅館懸掛的物品共重約1.8萬磅，當中包括6個共重3600磅的LED屏幕，以及共重2160磅的12名MIRROR成員等。就着12人的重量，溫解釋他們平均重150磅，由於他們演出時會升降，因此計算重量時要把各人體重乘以1.2倍，故在負重表中，12人的總重量為2160磅。

文件及檢查滿意便發證書

溫志華稱，輝固是康文署以合約形式聘請的工程顧問，負責審視演唱會主辦單位向署方呈交的負重表及懸掛圖則（Rigging Plan），亦需到紅館檢查懸掛物的承重點，確保它們掛在正確位置；若輝固在審視文件和檢查後感滿意，便會向康文署發出證書（stability certificate）。

根據控方案情，被告吳凱瑩和林志華所屬的藝能工程有限公司申報所有懸掛物共重12,342磅；實際上共重50,885.7磅，為藝能報稱重量的4.2倍。另一方面，庭上昨提到控辯雙方達成第二份「承認事實」，當中提到警方從被告吳凱瑩的手提電腦檢獲涉案負重表和懸掛圖則。審訊下周一（28日）續，溫志華將繼續作供。

【案件編號：DCCC 291/23】

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