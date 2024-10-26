等律政司意見歷2年3月 暴動案求情稱延誤檢控

兩被告當年14歲 今20

官早前命控方交案件時序

4名被告為項目主任周子瑋（39歲）、學生戴嘉平（20歲）、學生戴嘉正（20歲）、汽車技工袁恩霖（34歲）。法官早前要求控方呈交案件時序表，供法庭審視有否延誤檢控。辯方昨陳辭稱，警方於2019年10月就本案向律政司索取法律意見，惟律政司至2022年1月、即近兩年三個月後才完成相關工作，法庭應考慮案件延誤對被告及其家人的影響。

警案發後3個月已索意見

此外，辯方求情時透露，戴氏兄弟的母親任職紀律部隊，父親曾任保安員，後為照顧兩名兒子而辭職；戴父在求情信表示，案發時沒抽足夠時間關心兒子，導致兩人犯案，對此後悔和自責。

孖仔求坐監不入教導所 免阻學業

辯方指出，案發後戴嘉平在浸大修讀政治及國際關係，其後轉往恆生大學修讀哲學、政治與經濟；他在求情信稱因關心政治而走上街頭，「出於對香港嘅愛」犯案。戴嘉正則在都會大學修讀社會科學。辯方表示，戴嘉平希望法庭判處即時監禁而非教導所令，以便專注學業；戴嘉正亦擔心進入教導所會影響學習，望法庭考慮。

就本案案情，辯方稱案發時戴嘉平除持有護目鏡及將手套交予戴嘉正外，沒管有其他工具；戴嘉正則因「一時判斷力失誤」犯案，望法庭輕判。另外，代表被告周子瑋及袁恩霖的大律師採納早前存檔法庭的書面陳辭，未有將之讀出。

【案件編號：DCCC330/22】

（反修例風暴）