3屍案死者甥：被告曾威脅「分手斬死你」

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

前夫稱死者獨力湊兩女 雖賭但「唔離譜」

溫菊芳前夫賴雪庭供稱，溫從內地來港前任職美容業，二人2007年結婚，同年女兒賴夢芯出生。二人先後分居和離婚，溫與廖姓男子2013年生下幼女廖淑媛，賴仍有與溫聯絡以便與親女見面，溫有時會帶兩女到其胞姊的住所聚會，他2021年3月上門探訪時被告亦在場，賴另外見過被告兩次。賴未曾與被告聊天，「我都唔識佢」。

賴稱，事發前一周溫菊芳與兩女及其胞姊一家在他工作的燒烤場舉行家庭聚會，被告無出席，當日氣氛頗愉快，亦是他最後一次見到溫和女兒。賴同意多年來主要由溫獨力照顧兩女，可謂照顧周到，溫「人就好好，但嘴就衰啲囉」。她雖會賭錢，但不會因而不理女兒，無可能欠下百萬元賭債，「佢一個女人仔點會打麻將借咁多錢」。

甥指曾透露想分手 被告「黐返來」

辯方盤問下，賴確認2021年3月溫與胞姊聚會期間，兩姊妹因瑣事爭執和打架，溫將椅子掟向胞姊。溫菊芳姨甥女廖愛玲供稱，溫曾透露想與被告分手，後來被告「黐返來」。廖不喜歡被告，認為他配不上溫，「佢老，我細姨細」。案發前一晚10時許，廖曾與溫視像通話，沒察覺異樣。

溫菊芳姨甥子廖文浩憶述，案發前約3個月溫在凌晨時分致電他，指被告激動拍門，着他前來勸告。廖文浩到場後被告曾說若然溫跟他分手便會「斬死你」，廖要求被告停止和「唔好再鬧」，否則報警。被告離開後，溫說想跟被告分手，廖無將事件告知家人，「以為佢哋好咗，應該冇事啦」。另一姨甥子廖文通則稱，被告喝酒後脾氣壞，會罵溫和她兩女。審訊周一續。

【案件編號：HCCC 163/23】