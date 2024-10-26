市建兩高層或明年中齊退下 韋志成退休周松崗任滿 招聘總監爭無縫交接

市建局招聘廣告列明，行政總監須對市區更新有熱誠及願景、具備不少於15年商業或公營機構的高級管理經驗、擁有在商業或公營機構領導及管理大型項目的經驗、熟悉政府和公營機構的運作、擁房地產發展經驗為佳。

周短期延任？ 發展局：適時提成員委任建議

發展局回覆查詢稱，韋志成自2016年擔任市建局行政總監，並續約兩次，明年6月中合約屆滿時將擔任該職9年。局方稱，韋已決定完成9年任期後不會續任，局方尊重其決定，十分感謝他過去多年盡心竭力領導市建局推展舊區重建項目，為市區更新注入創新思維，並全力支持政府落實多項新措施。

被問及周松崗明年4月底任期屆滿，政府會否考慮為周安排較短期的延任以減低市建局短期先後兩名高層離任的影響，發展局無正面回應，重申市建局董事會主席和成員、行政總監須按《巿區重建局條例》由特首委任，當局會綜合考慮不同因素，包括市建局運作需要，適時向特首提交市建局董事會主席和成員委任或續任建議。

韋志成1980年加入政府，先後於運輸署、路政署和前環境運輸及工務局任職，退休前為發展局常任秘書長（工務）。翻查市建局2024年報，韋志成年薪約609萬元，過去8年餘為市建局落實多項重要工作，包括推動「油旺地區規劃研究」、「轉移地積比」作規劃工具、拓建港人首次置業項目、落實多個以「規劃主導」及「地區為本」重建項目等。