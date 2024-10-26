明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

市建兩高層或明年中齊退下 韋志成退休周松崗任滿 招聘總監爭無縫交接

【明報專訊】市建局明年上半年將出現重大人事變動。市建局昨刊登廣告招聘行政總監，發展局昨晚回覆稱現任行政總監韋志成明年6月中任期屆滿將退休，故展開公開招聘，爭取新任總監明年中履新，盡量與韋志成無縫交接。而市建局主席周松崗明年4月底亦完成6年任期，於一般6年任期限制下或不獲政府再委任，換言之市建局明年上半年兩名最高層或相繼離任。市建局非執董兼工聯會立法會議員郭偉強稱，市建局已運作多年，韋周二人任內亦培養不少人才，相信一旦離任對市建局影響亦有限。

市建局招聘廣告列明，行政總監須對市區更新有熱誠及願景、具備不少於15年商業或公營機構的高級管理經驗、擁有在商業或公營機構領導及管理大型項目的經驗、熟悉政府和公營機構的運作、擁房地產發展經驗為佳。

周短期延任？ 發展局：適時提成員委任建議

發展局回覆查詢稱，韋志成自2016年擔任市建局行政總監，並續約兩次，明年6月中合約屆滿時將擔任該職9年。局方稱，韋已決定完成9年任期後不會續任，局方尊重其決定，十分感謝他過去多年盡心竭力領導市建局推展舊區重建項目，為市區更新注入創新思維，並全力支持政府落實多項新措施。

被問及周松崗明年4月底任期屆滿，政府會否考慮為周安排較短期的延任以減低市建局短期先後兩名高層離任的影響，發展局無正面回應，重申市建局董事會主席和成員、行政總監須按《巿區重建局條例》由特首委任，當局會綜合考慮不同因素，包括市建局運作需要，適時向特首提交市建局董事會主席和成員委任或續任建議。

韋志成1980年加入政府，先後於運輸署、路政署和前環境運輸及工務局任職，退休前為發展局常任秘書長（工務）。翻查市建局2024年報，韋志成年薪約609萬元，過去8年餘為市建局落實多項重要工作，包括推動「油旺地區規劃研究」、「轉移地積比」作規劃工具、拓建港人首次置業項目、落實多個以「規劃主導」及「地區為本」重建項目等。

上 / 下一篇新聞

新世界私人資助樓未有期 發言人：按計劃進行中 諮委：最後更新進度已是年中
新世界私人資助樓未有期 發言人：按計劃進行中 諮委：最後更新進度已是年中
何永賢：「置業儲蓄計劃」見青年有興趣 研財政負擔
何永賢：「置業儲蓄計劃」見青年有興趣 研財政負擔
觀塘教會時任導師 被指性侵14歲教徒
觀塘教會時任導師 被指性侵14歲教徒
意國遇車禍 港客頭重創
意國遇車禍 港客頭重創
缺設備診心肌梗塞 漢針後亡裁不幸 仁濟事後添冠狀動脈介入檢查 官：溶血劑應慎用
缺設備診心肌梗塞 漢針後亡裁不幸 仁濟事後添冠狀動脈介入檢查 官：溶血劑應慎用
「1+」機制下月起涵所有新藥 藥管仍限罕見病等 業界促釐清
「1+」機制下月起涵所有新藥 藥管仍限罕見病等 業界促釐清
搭的士遇截查揭藏毒 男醫認藏冰毒還押 護士男友管有「偉哥」罰款5000
搭的士遇截查揭藏毒 男醫認藏冰毒還押 護士男友管有「偉哥」罰款5000
醫局列胃喉X光6閱讀標準 實習醫須再考核
醫局列胃喉X光6閱讀標準 實習醫須再考核
莫德納輝瑞新冠新疫苗註冊 料12月前供港
莫德納輝瑞新冠新疫苗註冊 料12月前供港
泥頭車撞外賣電單車 六旬鐵騎傷盆骨送院
泥頭車撞外賣電單車 六旬鐵騎傷盆骨送院
體育園明試賽 料主測票務 陳國基：將親往視察硬件、散場
體育園明試賽 料主測票務 陳國基：將親往視察硬件、散場
Channel C遭入稟追薪
Channel C遭入稟追薪
岩洞地盤電纜爆炸 電工手面燒傷命危
岩洞地盤電纜爆炸 電工手面燒傷命危
指倉卒 情報案兩被告押後審前覆核 袁松彪申撤宵禁遭拒 明年改英中央刑事法院審
指倉卒 情報案兩被告押後審前覆核 袁松彪申撤宵禁遭拒 明年改英中央刑事法院審
指城大學代多非正式選出 質保局倡檢討委任培訓法
指城大學代多非正式選出 質保局倡檢討委任培訓法
涉風球下滑浪 兩外籍男不理勸喻遭檢控
涉風球下滑浪 兩外籍男不理勸喻遭檢控
指精進拖糧兩月 工人危站兩小時
指精進拖糧兩月 工人危站兩小時
數碼港企業選60中學尖子學創科 每校可推薦兩學生 部分有機會實習
數碼港企業選60中學尖子學創科 每校可推薦兩學生 部分有機會實習
3屍案死者甥：被告曾威脅「分手斬死你」
3屍案死者甥：被告曾威脅「分手斬死你」
檢1億元走私電子配件 海關料迂迴經台運內地
檢1億元走私電子配件 海關料迂迴經台運內地
等律政司意見歷2年3月 暴動案求情稱延誤檢控
等律政司意見歷2年3月 暴動案求情稱延誤檢控
鏡騷案作供 康署顧問：負責確保不超重 涵審視負重表、懸掛符圖則
鏡騷案作供 康署顧問：負責確保不超重 涵審視負重表、懸掛符圖則
兩日兩竊同菜檔 20歲賊落網另涉7案
兩日兩竊同菜檔 20歲賊落網另涉7案
走塑次階段待時機 謝展寰：不夾硬來
走塑次階段待時機 謝展寰：不夾硬來
九市速遞：粵首3季外貿跑贏全國 進出口按年增11.1% 消費零售持平
九市速遞：粵首3季外貿跑贏全國 進出口按年增11.1% 消費零售持平
九市速遞：中科檢測認證 進駐河套港園區
九市速遞：中科檢測認證 進駐河套港園區
九市速遞：廣州新英國簽證中心開幕
九市速遞：廣州新英國簽證中心開幕
九市速遞：獵德國際街區 港澳社區揭牌
九市速遞：獵德國際街區 港澳社區揭牌
灣區手記：鯨鯊 ／文：尚東美
灣區手記：鯨鯊 ／文：尚東美
【Emily】博鰲青年論壇 江旻憓做講者 馬會有贊助 菁英會：江會員身分支持
【Emily】博鰲青年論壇 江旻憓做講者 馬會有贊助 菁英會：江會員身分支持
【Emily】入境處新總部啟用4月 762對新人註冊
【Emily】入境處新總部啟用4月 762對新人註冊
【Emily】大角嘴廟會11‧3舉行 500呎夜光龍登場
【Emily】大角嘴廟會11‧3舉行 500呎夜光龍登場
【Emily】移澳港人教師獲傑出科學教育獎
【Emily】移澳港人教師獲傑出科學教育獎