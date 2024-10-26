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數碼港企業選60中學尖子學創科 每校可推薦兩學生 部分有機會實習

【明報專訊】教育局於今學年（2024/25）再度與數碼港合作，舉辦「學生創新科技訓練及栽培計劃」，由數碼港的企業代表擔任導師，甄選60名中三至中五的創科尖子，教授人工智能（AI）、大數據處理等知識。部分入選學生更可到數碼港初創企業展開約20小時的創科實習及體驗活動。

須曾於教局比賽獲佳績

教育局昨向官津、直資中學發通函，稱每間學校最多可推薦兩名中三至中五生，他們須在2022/23學年或之後曾參加教育局舉辦或支持的全國或國際STEAM、創科比賽活動，並取得優異成績；倘其得獎作品包含科研或創科發明元素，將獲優先考慮。

通函另交代計劃詳情，稱第一階段為8個工作坊，涵蓋人工智能、大數據處理、物聯網等創科領域。60名入選學生在完成工作坊後需提交一封自薦信及參與面試，再由數碼港的初創企業代表按表現甄選30人進入第二階段的實習。他們將在企業代表的指導下，展開為期半年的實習及體驗活動，並在計劃完結時參與創科產業職業博覽暨分享會，展示及分享實習過程及經驗。

此外，教育局將推出「『智』為學理」撥款計劃，以初中科學科為試點，支援學校將人工智能（AI）融入學與教。

局方稱，公帑資助中學可申請撥款，倘申請成功，將獲發一筆過10萬元津助，用作安排科學科教師報讀AI相關的短期課程。

參與學校須承諾發展最少兩個在初中科學科應用AI的教學例子或資源，舉辦最少一次在初中科學科運用AI輔助教學的公開課或示範課等。教育局科學教育組將定期探訪學校檢視成效。

相關字詞﹕人工智能（AI） 學生創新科技訓練及栽培計劃 STEM教育 AI教育

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