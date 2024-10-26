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港聞

港聞二

指城大學代多非正式選出 質保局倡檢討委任培訓法

【明報專訊】大學教育資助委員會轄下質素保證局（質保局）昨日公布城市大學的「質素核證報告」，建議城大「重新檢視其委任和培訓學生代表的方式」，協助他們履行職責。報告引述學生稱，城大各委員會的學生代表，大多由大學委任或以「較為非正式的方式選出」，校方亦沒就學生委員會職責提供正式培訓。

質保局近月陸續公布「第三輪質素核證周期」報告，昨日上載城大的報告，聚焦大學如何檢視及改善學術標準和學術質素架構、學術課程發展、教與學、學生學習評核和學生支援。在學生支援一節，報告援引城大稱「學生意見十分重要」，教務會和轄下小組委員會、學院院務會等各級管治單位均有學生代表擔任正式成員；惟報告引述學生反映，代表多由校方委任或經非正式途徑選出，遂建議城大重新檢視委任和培訓學生代表的方法。

稱有師生無按要求定期會面

報告另提及城大的學業諮詢計劃，指大學要求學生須在首兩年內的每個學期，與學業諮詢導師會面至少一次，形容計劃是「收集學生意見和了解學生需要的有效途徑」。不過，評審小組發現，部分師生未能按要求定期會面，建議城大所有學術單位應更全面和一致實施計劃。

報告讚積極支援精神健康

近年學生精神健康備受重視，報告稱讚城大「主動」，學生發展處不僅提供精神健康急救培訓，亦成功邀請「具風險」學生尋求輔導人員的建議，包括需要精神健康支援的學生。

在教與學一節，報告指城大新聘人員須參與教師入職和發展培訓，其中12名加入大學不足兩年的學術人員獲發補助金，認為做法顯示大學全力支援新聘人員的專業發展。

不過，報告另指城大推展教與學問卷「純粹是找出表現未如理想的教師」，沒有再縝密分析，建議大學各委員會「多走一步」，「考慮積極結合和全面運用在院校層面的教與學數據」，助識別問題。

城大昨發新聞稿，歡迎質保局評審小組給予的多項肯定。校長梅彥昌稱，對大學獲質保局認可感到鼓舞，並感謝評審小組致力檢視大學在改善學術管理以至教與學方面的成效，形容小組意見將助大學檢視未來發展。

相關字詞﹕精神健康 學生會 城大 質素核證報告

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