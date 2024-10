指倉卒 情報案兩被告押後審前覆核 袁松彪申撤宵禁遭拒 明年改英中央刑事法院審

明報特約記者

袁無回應工作現狀

政府電話簿仍見經貿辦銜

袁衛二人當地時間10時前已到法院,袁松彪在庭外等候時,大多時間與法律團隊商議,袁一方在庭上透露,袁於10月4日才更換大律師,由擅長處理嚴重詐騙案的Michael Hick出任。袁松彪全程表現輕鬆,記者分別在開庭前後向他查問現時是否仍在駐倫敦辦工作,還是停職留薪,他跟記者說「不好意思」,然後一概問題不回應。翻查政府電話簿,袁松彪仍為駐倫敦辦行政經理。

政府無回應付袁律師費否

對於袁松彪的律師費是否由香港特區政府支付,政府發言人無正面回答,重申有關案件必須以公正和合法方式處理,政府會密切留意事態發展;反對任何對駐倫敦經貿辦工作的不實指控。

袁松彪一方另提出更改保釋條件,以家庭理由要求取消宵禁令,檢控官反對,法官維持原有保釋安排。兩被告繼續獲准保釋候訊,條件包括須交出旅遊證件,不准離境,不得接觸另一被告或證人,須遵守每晚10時至翌日早上5時的宵禁令,並每周向警方報到等。

衛志樑開庭前則與律師坐在一旁等候,記者行近以廣東話問「可否問兩句」,他以英文回應「you can ask whatever you want(你即管問你想問的)」。問及其心情時,他未有回應,保持沉默,隨即與律師離開。

是次處理審前覆核的中央刑事法院,專門處理嚴重刑事案,袁松彪及衛志樑被控「協助外國情報機關」及「境外干預」罪。原本的第三被告Matthew Trickett於案件提堂後,於5月19日被發現倒斃於伯克郡公園內,英警方指死因無可疑,控方其後取消對他的起訴。

駐倫敦經貿辦副處長黃凱鈴及助理處長胡文匡昨提前3個多小時到法院,在公眾席旁聽聆訊。