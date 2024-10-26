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港聞

港聞二

指倉卒 情報案兩被告押後審前覆核 袁松彪申撤宵禁遭拒 明年改英中央刑事法院審

【明報專訊】英國政府以當地國安法起訴涉香港駐倫敦經貿辦職員的案件，於英國時間10月25日上午11時半在倫敦中央刑事法院作審前覆核，兩名被告香港退休警司、駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，以及英國前邊境人員衛志樑出庭，隨即被安排進入犯人欄，兩人均指提交申述程序時間倉卒，袁的代表申請押後，法官酌情於下月22日再作審前覆核，案件將按原定安排於明年2月10日開審，地點則由京士頓皇家法院改為中央刑事法院。

明報特約記者

袁無回應工作現狀

政府電話簿仍見經貿辦銜

袁衛二人當地時間10時前已到法院，袁松彪在庭外等候時，大多時間與法律團隊商議，袁一方在庭上透露，袁於10月4日才更換大律師，由擅長處理嚴重詐騙案的Michael Hick出任。袁松彪全程表現輕鬆，記者分別在開庭前後向他查問現時是否仍在駐倫敦辦工作，還是停職留薪，他跟記者說「不好意思」，然後一概問題不回應。翻查政府電話簿，袁松彪仍為駐倫敦辦行政經理。

政府無回應付袁律師費否

對於袁松彪的律師費是否由香港特區政府支付，政府發言人無正面回答，重申有關案件必須以公正和合法方式處理，政府會密切留意事態發展；反對任何對駐倫敦經貿辦工作的不實指控。

袁松彪一方另提出更改保釋條件，以家庭理由要求取消宵禁令，檢控官反對，法官維持原有保釋安排。兩被告繼續獲准保釋候訊，條件包括須交出旅遊證件，不准離境，不得接觸另一被告或證人，須遵守每晚10時至翌日早上5時的宵禁令，並每周向警方報到等。

衛志樑開庭前則與律師坐在一旁等候，記者行近以廣東話問「可否問兩句」，他以英文回應「you can ask whatever you want（你即管問你想問的）」。問及其心情時，他未有回應，保持沉默，隨即與律師離開。

是次處理審前覆核的中央刑事法院，專門處理嚴重刑事案，袁松彪及衛志樑被控「協助外國情報機關」及「境外干預」罪。原本的第三被告Matthew Trickett於案件提堂後，於5月19日被發現倒斃於伯克郡公園內，英警方指死因無可疑，控方其後取消對他的起訴。

駐倫敦經貿辦副處長黃凱鈴及助理處長胡文匡昨提前3個多小時到法院，在公眾席旁聽聆訊。

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