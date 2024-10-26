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港聞

港聞二

莫德納輝瑞新冠新疫苗註冊 料12月前供港

【明報專訊】政府正採購針對JN.1變異病毒株的新冠疫苗。衛生署藥物辦公室資料顯示，莫德納及輝瑞藥廠研發的JN.1疫苗已先後取得本港註冊。據了解，政府正向兩間藥廠採購JN.1疫苗，預計首批疫苗最快12月前供港。衛生署回覆時重申，正與疫苗供應商磋商採購JN.1疫苗事宜，預計今年底供港使用，安排適時公布。

莫德納及輝瑞JN.1疫苗採用信使核糖核酸（mRNA）技術平台，分別於本月7日及24日取得衛生署註冊，前者獲批劑量為50毫克，後者為30毫克。美國食品藥物管理局（FDA）資料顯示，上述劑量可用於年滿12歲者。

天氣轉涼 林永和籲高危者打針勿等

衛生署疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和說，新疫苗較符合目前流行病毒株，接種後一旦受感染，可減低體內病毒活躍度，有效預防重症，惟預防感染的時效和功效有限。他說隨着天氣轉涼，病毒可能轉趨活躍，而注射疫苗後須兩周才發揮保護力，呼籲高危群組若距離上次接種或感染逾半年，應盡快接種下一針，不應等新疫苗供港。

本港最後一批科興疫苗本月初已到期，林永和稱其診所約一半病人抗拒轉打mRNA疫苗，部分擔心身體「受不受得」新針，部分不想另行到政府接種地點打針。他說現有更多疫苗安全數據，可見mRNA疫苗副作用很低，與流感針等疫苗相若。

尚至醫療擬購入新疫苗供自費接種

尚至醫療集團過去有採購Omicron BA.4/5及XBB.1.5新冠疫苗供市民自費接種，集團副主席及首席醫務總監陸志聰說，近兩年每年約300至400人到集團自費接種新冠疫苗，大部分主要想家人獲得保護，包括長者和幼童，亦有部分因經常離境工作，為免出差生病而打針。

陸說提供新冠疫苗未必能賺取盈利，但其集團有一定規模，有責任保護公共衛生，故會向兩間藥廠購入JN.1疫苗；集團將平衡財務和運作風險，「計掂數」採購多少疫苗和調配人手，盡快提供JN.1疫苗。

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