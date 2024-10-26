醫局列胃喉X光6閱讀標準 實習醫須再考核

伊利沙伯醫院及東區醫院分別於今年6月和本月有病人被插錯鼻胃喉至支氣管，均涉實習醫生誤判肺部X光。醫管局於東院事故公布翌日透過內部電郵發布病人安全通訊，並強烈建議遵從當中所提建議並控制風險。

病人安全通訊列出閱讀放置鼻胃喉X光片的6項標準，包括X光涵蓋範圍是否足夠、鼻胃喉是否無捲曲、尖端是否清晰可見等。該份通訊亦顯示，實習醫生須接受再培訓課程及通過考核，才可獨立閱讀鼻胃喉X光片，否則須由駐院醫生等覆檢，另提醒實習醫生若有懷疑，應尋求上級建議。

次季5宗醫療風險警示 3涉體內遺物料

醫管局昨發布《風險通報》交代今年第二季醫療風險事件，亦提及伊院事故和上述病人安全通訊。期刊提到須加強培訓醫生閱讀鼻胃喉X光片，並已在臨牀醫療資訊管理系統（CMS）引入鼻胃喉X光片選項，以確保X光質素符合要求。除伊院事故，期刊顯示今年第二季另有4宗醫療風險警示事件，其中3宗涉在病人體內遺留工具或醫療物料，一宗在錯誤部位施行程序。