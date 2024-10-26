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港聞二

搭的士遇截查揭藏毒 男醫認藏冰毒還押 護士男友管有「偉哥」罰款5000

【明報專訊】一名時任瑪嘉烈醫院男醫生與一名公院男護士離開酒店途中，被警員搜出冰毒及俗稱「偉哥」的藥物，事後兩人被控藏毒、管有第一部毒藥等共6罪。二人昨日在九龍城裁判法院認罪，案情指男醫生警誡下稱二人是情侶關係，他從網上買冰毒自用；男護士求情提及，他因為工作緊張導致血壓上升，故服用「偉哥」緩減狀况。裁判官考慮護士初犯及管有「偉哥」的數量不多，罰款5000元；另下令為醫生索取戒毒所報告，觀察他有否毒癮，須還押至11月8日判刑。

前公院婦產科醫生 醫局：二人已非僱員

被告為註冊護士柳國豪（31歲）和醫生陳浩霖（32歲）。翻查醫委會註冊醫生名單，陳為婦產科專科醫生。九龍西醫院聯網發言人昨回覆本報，稱二人已經不是醫管局的僱員。

案情指今年3月26日凌晨1時，兩名被告乘搭的士途中遇上警方設路障截查，警員在柳身上搜出8片他達拉非和8片昔多芬，及在陳身上搜出一個冰壺及約2.3克甲基安非他命（俗稱冰毒）。及後警方再到二人租住的紅磡九龍海逸君綽酒店房間內搜查，在夾萬內搜出多一個冰壺、約21克甲基安非他命及16片昔多芬。

護士稱服偉哥控血壓 醫生吸毒三四年

二人被捕後，柳在警誡下稱服用「偉哥」控制血壓及保持警覺，涉案酒店房間由陳租住，他有時會在該房間與陳過夜，並稱他不知道該夾萬藏有何物，亦不知道陳有吸毒習慣；陳警誡下稱，他在瑪嘉烈醫院任職醫生約8年，月入12萬元。柳是他的男友，案發時兩人正乘的士離開酒店。陳吸毒約3至4年，他透過交友軟件用6700元購買涉案冰毒自用。

控方在定罪後稱二人初犯。辯方求情稱，柳因為工作緊張導致血壓上升、心跳加速等狀况，才服用「偉哥」，柳因本案將要面對護士管理局的紀律聆訊，冀法庭輕判；就陳的求情則採納書面陳辭。裁判官考慮柳初犯及案情等因素，判柳罰款5000元，並指陳的藏毒分量不輕，下令為他索取戒毒所報告才判刑。

【案件編號：KCCC 821/24】

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