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港聞

港聞二

缺設備診心肌梗塞 漢針後亡裁不幸 仁濟事後添冠狀動脈介入檢查 官：溶血劑應慎用

【明報專訊】48歲男地盤管工2021年接種復必泰新冠疫苗，逾兩周後因胸口痛，到仁濟醫院求診，他被診斷為心肌梗塞及獲注射溶血劑，其後發現應是心包炎，兩天後腦出血身亡。經過3日的死因研訊，死因裁判官昨裁定事主死於不幸，指他因接受血栓溶解治療而導致腦幹出血；由於涉事的仁濟醫院2022年已增置當時缺乏的冠狀動脈介入檢查設備以檢查心肌梗塞，裁判官不提建議。本報向醫管局查詢分別有多少間及哪間轄下醫院設有冠狀動脈介入檢查設備，截稿前沒回應。

官慰問家屬 院方稱尊重裁決

事主黎志堅（終年48歲）在2021年5月16日及6月6日先後注射復必泰疫苗，6月23日入院，延至25日不治。是次研訊不設陪審團，由死因裁判官周至偉審理，家屬列席聆訊，醫管局為利害關係方。周官在裁決後慰問家屬，望他們節哀順變。仁濟醫院回覆查詢表示尊重裁決，院方對病人離世感難過，向家屬致以最深切慰問，並會提供所需協助。

周官引述證供稱，事主於6月23日到仁濟醫院求醫時被診斷為急性心肌梗塞，因而接受血栓溶解治療，惟他胸痛持續，需要做冠狀動脈血管檢查及「通波仔」手術。由於仁濟醫院當時無相關設備，事主隨即轉往瑪嘉烈醫院。醫生檢查後認為事主的冠狀動脈並無收窄，毋須「通波仔」，並診斷他是急性心包炎。

官稱針後心包炎副作用輕 不足致命

同日，事主口齒不清、腦幹出血，兩日後情况惡化離世。疫苗專家委員會成員曾稱，事主死因是腦幹出血，無明確證據顯示與疫苗有因果關係。另有心臟科專家稱，溶血劑可能引致腦幹出血，但估計造成事主個案的風險只有個位數的百分率；她又認為仁濟醫院當時依照事主徵狀採取的治療符合指引。

周官接納解剖報告判斷事主直接死因是腦幹出血，而他接種疫苗後出現心包炎及心肌炎的副作用，均屬輕微，不足以致命。至於急性心肌梗塞需要溶解血栓，事主因此腦幹出血及死亡。周官裁定事主6月23日在仁濟醫院接受溶血治療，令他腦幹出血，考慮到裁決選項包括死於自然和死於不幸，最終裁定他死於不幸。

周官表示，證供可見急性心肌梗塞有迫切需要處理，但溶血治療具有已知的出血風險，應謹慎使用，並參考外國指引首選採用冠狀動脈造影檢查及「通波仔」，以避免風險，「遺憾地」仁濟醫院事發時未有該檢查設施。鑑於仁濟醫院2022年12月已添置冠狀動脈介入檢查設備及優先安排檢查，周官認為已有效防止同類事件發生，故不必提出建議。

學者：全港公院添設備 也不夠醫生候召

不過，有醫學院內科學者指出，即使全港公院有相關儀器，也沒有足夠具獨立處理冠狀動脈介入檢查經驗的心臟科醫生候召，為有需要的病人檢查。

【案件編號：CCDI 865/21】

明報記者

（死因研訊）

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