缺設備診心肌梗塞 漢針後亡裁不幸 仁濟事後添冠狀動脈介入檢查 官：溶血劑應慎用

官慰問家屬 院方稱尊重裁決

事主黎志堅（終年48歲）在2021年5月16日及6月6日先後注射復必泰疫苗，6月23日入院，延至25日不治。是次研訊不設陪審團，由死因裁判官周至偉審理，家屬列席聆訊，醫管局為利害關係方。周官在裁決後慰問家屬，望他們節哀順變。仁濟醫院回覆查詢表示尊重裁決，院方對病人離世感難過，向家屬致以最深切慰問，並會提供所需協助。

周官引述證供稱，事主於6月23日到仁濟醫院求醫時被診斷為急性心肌梗塞，因而接受血栓溶解治療，惟他胸痛持續，需要做冠狀動脈血管檢查及「通波仔」手術。由於仁濟醫院當時無相關設備，事主隨即轉往瑪嘉烈醫院。醫生檢查後認為事主的冠狀動脈並無收窄，毋須「通波仔」，並診斷他是急性心包炎。

官稱針後心包炎副作用輕 不足致命

同日，事主口齒不清、腦幹出血，兩日後情况惡化離世。疫苗專家委員會成員曾稱，事主死因是腦幹出血，無明確證據顯示與疫苗有因果關係。另有心臟科專家稱，溶血劑可能引致腦幹出血，但估計造成事主個案的風險只有個位數的百分率；她又認為仁濟醫院當時依照事主徵狀採取的治療符合指引。

周官接納解剖報告判斷事主直接死因是腦幹出血，而他接種疫苗後出現心包炎及心肌炎的副作用，均屬輕微，不足以致命。至於急性心肌梗塞需要溶解血栓，事主因此腦幹出血及死亡。周官裁定事主6月23日在仁濟醫院接受溶血治療，令他腦幹出血，考慮到裁決選項包括死於自然和死於不幸，最終裁定他死於不幸。

周官表示，證供可見急性心肌梗塞有迫切需要處理，但溶血治療具有已知的出血風險，應謹慎使用，並參考外國指引首選採用冠狀動脈造影檢查及「通波仔」，以避免風險，「遺憾地」仁濟醫院事發時未有該檢查設施。鑑於仁濟醫院2022年12月已添置冠狀動脈介入檢查設備及優先安排檢查，周官認為已有效防止同類事件發生，故不必提出建議。

學者：全港公院添設備 也不夠醫生候召

不過，有醫學院內科學者指出，即使全港公院有相關儀器，也沒有足夠具獨立處理冠狀動脈介入檢查經驗的心臟科醫生候召，為有需要的病人檢查。

【案件編號：CCDI 865/21】

明報記者

（死因研訊）