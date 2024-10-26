觀塘教會時任導師 被指性侵14歲教徒

事主稱遭「半哄半騙」 關係達8年

近期有報道引述網上流傳由事主撰寫的多則帖文，記述她14歲時於教會遭其時30歲的唐姓試用義務教士「半哄半騙」發生性行為，關係維持達8年。

循道衛理聯合教會觀塘堂日前回覆本報查詢，確認觀塘堂主任2022年12月22日首次從事主口中得悉該宗於2008年發生的涉嫌性侵事件。堂會稱，堂主任當時已即時詢問事主會否報警，她「清晰表達暫時不會報警」，基於事主現已成年，遂「尊重她的個人意願」。

堂會稱尊重意願不報警 導師任教校指已炒

堂會表示，知悉事情後已成立專責小組處理，並決定禁止涉事人員參與任何義工服務。堂會又稱，涉事導師2001年7月1日至2005年6月30日期間於觀塘堂任職宣教幹事，約滿離職後與堂會沒有僱傭關係。堂會強調，絕不容忍或包庇任何性罪行，會嚴肅及認真處理每宗投訴，多年前已設立完善的防治性騷擾政策及機制，並適時向各持份者提供培訓和教育。

該涉嫌性侵者原在一間中學任教。具宗教背景的網媒「低聲道」稱，曾致電閩僑中學查詢，校方回覆唐姓教師已被解僱，並即時通報教育局。

教育局回覆本報查詢稱非常關注事件，涉事學校已通報教育局，並啟動危機處理小組，為有需要學生提供輔導和支援。局方又稱，已要求學校提交報告，若發現有教師違反專業操守，定會嚴正追究。

教育局稱，十分重視教師專業操守，一直透過教師註冊制度「確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，防止不適當的人成為教師」。局方又稱，將在司法程序完結後詳細審閱所有資料及檢視教師註冊，倘證實違反專業操守或違法，會按事件性質及嚴重程度採取行動，嚴重者可遭取消註冊資格。