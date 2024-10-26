何永賢：「置業儲蓄計劃」見青年有興趣 研財政負擔

何永賢前日接受本報訪問，提及現時本港30歲以下一人申請公屋宗數較2020年下跌約22%，料與房屋供應充足等有關；她昨在facebook進一步披露更多數據，除公屋整體一般申請由155,800宗降至123,100宗，跌幅約21%；「配額及計分制」下非長者一人申請過去5年（2020至2024年）由10.39萬宗下降12%至9.15萬宗，當中30歲以下由4.36萬宗減少至3.41萬宗，跌幅約22%。

新居屋買家近半40歲下 首置85%

何又稱，購得一手居屋者近半是40歲以下青年，約80%白居二單位買家40歲以下。至於首置申請人及最終買家更有約八成半40歲以下。她認為數據反映公屋輪候隊伍過去5年實際明顯縮減，青年置業亦在各項目中佔多數。

另外，何永賢日前接受本報訪問稱，政府仍正研究「青年未來置業儲蓄計劃」，鄧家彪及後草擬的建議書內容相當詳盡，當局需時消化。她稱，建議要付諸實行需考慮多方面問題，包括如何平衡計劃吸引力及房委會財政負擔水平、一旦退場又如何處理退款等，這些細節要詳加研究。「政府持開放態度，見青年有初步興趣，但初步有興趣與計劃出台，需要時間處理。」

鄧家彪回應查詢稱，「青年未來置業儲蓄計劃」賣點是確保肯儲蓄便可享購買資助單位權益，並非以高息招徠，亦未見計劃會令房委會承受太大財政風險。他又稱，計劃建議先推為期3年先導計劃，涉及名額總數僅1800個，相信政府及房委會可應付。

公屋聯會總幹事招國偉認為，房屋局公布的最新數據確實反映青年申請公屋趨勢有變，但應否再增加支援青年自置居所措施，需小心平衡其他申請者需要。