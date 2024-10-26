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新世界私人資助樓未有期 發言人：按計劃進行中 諮委：最後更新進度已是年中

【明報專訊】新世界發展2021年成立社企「新世界建好生活」，擬於元朗欖喜路推出300個私人資助房屋單位，當時外界估計該項目落實後會成為「樂建居」項目，惟項目至今尚未落實。新世界發展發言人回覆本報稱，有關項目按計劃進行中，如有更多細節稍後會再公布。「新世界建好生活」諮詢委員會部分成員回覆本報稱，不清楚項目最新進展，有成員則說新世界最近一次向成員更新進度已是今年中。

明報記者 蔡穎琳

「2024財年業績」未再提該項目

翻查資料，根據「新世界發展有限公司公佈2022財政年度全年業績」，該私人資助房屋項目已展開前期規劃申請，進展良好；「2023財政年度全年業績」同樣稱項目進展良好，又因應政府公布「樂建居」，集團會積極研究參與。「2024財政年度全年業績」則未提及該項目。

「新世界建好生活」諮詢委員會成員測量師學會前會長何鉅業今年7月接受本報訪問稱，新世界與政府商討項目補地價等安排。何鉅業日前回覆本報說，未清楚現時進度，稱項目屬創新想法，需資源及政府政策配合，難斷言何時落實。他又透露，新世界最近一次向成員更新進度已是今年中，當時稱與政府商討安排，他相信新世界仍與政府商討。

何鉅業：需資源政策配合 料仍與政府商討

另一諮委會成員中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量同樣表示，未清楚項目最新進展，落實時間需視乎新世界與政府商討進度。莊認為，本港需以私人發展參與的公私營合作模式，因政府建造公營房屋，在興建優質樓房的經驗不及私人發展商，發展商可提供相關人才、材料及經驗，以確保資助出售房屋質素。

立法會議員梁文廣稱，「樂建居」私人土地形式參與模式才屬「主菜」，尤其新一份《施政報告》調整綠白表比例等措施，預料居屋市場競爭變大，單靠政府土地未必足以應付需求，相信需要私人發展商提供額外土地配合。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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