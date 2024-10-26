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港聞二

灣區手記：鯨鯊 ／文：尚東美

【明報專訊】深圳小梅沙海洋世界翻新後於十一國慶試業，本來令人很期待，沒料到卻惹來那麼多負評，尤其是那條號稱斥資百萬元製作的機械鯨鯊更是被千夫所指。其實園方這個解釋也是錯重點，人家才不管這條「鯨鯊」是花了百萬還是八萬還是八元，關心的是以假當真的宣傳手法涉嫌詐騙。

說到以假當真，這條鯨鯊也非孤例，幾個月前泰州動物園展出兩隻「熊貓犬」，說穿了就是兩頭染成黑白色的鬆獅犬，不過因為宣傳上明確寫清楚是「犬」，所以當地市場監管局也表示不涉及虛假宣傳。據網上流傳，因為動物園不具備飼養熊貓的條件，唯有出此奇策引流。

另外，2019年4月1日，有遊客發現常州淹城野生動物世界猩猩館竟找人扮猩猩，對於真人「假猩猩」園方倒是直認不諱，說是愚人節的愚人安排。講到用機械動物來展出，其實海南島才是「前輩」，2017年當地陵水縣一間動物園，被民眾踢爆園內的大型動物如獅子、老虎、犀牛、大象都是機械，只有雞、松鼠之類的小動物才是真的。

不過以上例子都不及廣西玉林的龜山動物園厲害，當年大張旗鼓舉辦「南極企鵝」特展，結果展出的是一隻隻充氣「企鵝氣球」，人家好歹也用機械、找人扮或染個色，龜山動物園連裝都懶得裝，網上照片還可見部分「企鵝」因為「泄氣」而東倒西歪跌在地上，讓人哭笑不得。

如果換了是筆者，索性就別裝模作樣，擺明車馬就開一間「仿真動物園」，什麼動物都是人扮或機械，別人問起，就說這是為了警告生態環境破壞，動物滅絕，人類最終只能在動物園看假動物的「行為藝術」，多高尚的理由！

文：尚東美

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