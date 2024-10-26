九市速遞：粵首3季外貿跑贏全國 進出口按年增11.1% 消費零售持平

除了工業表現較好，廣東首3季外貿表現亦突出。據海關總署廣東分署統計，今年首3季全省進出口6.75萬億元（人民幣，下同），年增11.1%，較全國水平5.3%高5.8個百分點；其中出口4.39萬億元，年增9.1%；進口2.36萬億元，年增15%。

海關總署廣東分署副主任張柯稱，首3季廣東省外貿表現良好，期內廣東對主要貿易伙伴進出口均有增長，其中第一大貿易伙伴東盟錄得進出口1.08萬億元，年增10.1%；對美國、歐盟分別增長7.3%、5.5%；對香港及台灣亦分別增15.3%和16.3%。

GDP升3.4% 固投增3.5%

張柯又指出，首3季呈現民企外貿增速較快的情况，首3季廣東民企進出口4.3萬億元，年增17.1%，增速快於全省水平6個百分點，佔廣東外貿總值63.6%，同期外商投資企業進出口2.11萬億元，增2%；國企進出口3355.2億元，增0.3%。

傳統出口商品亦維持增長，首3季機電產品出口年增8.8%，當中的家用電器、電腦、手機等傳統優勢商品出口分別年增14.7%、5.6%和5.3%。進口方面，因內地工業生產需求提升，進口煤炭、原油、天然氣等能源產品合計7552.9萬噸，年增27.9%。