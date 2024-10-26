Channel C遭入稟追薪

本報向勞工處查詢涉事公司至今共多少員工就欠薪向處方立案，以及追討的總金額，勞工處稱知悉有關公司前員工正就欠薪事宜於勞資審裁處申索，未透露有關數字。

申索人為萬珈淇，被告為易創環球貿易有限公司及藝園媒體製作有限公司。昨早聆訊開始前，代表被告的陳智行向書記表示心臟不適要求離去求診。書記問需否為他召救護車，陳稱可自行前往醫院，隨後離開法庭。

公司願付款 前員工批撒謊拒和解

署理主任審裁官沈其亮甫開庭稱，被告原有代表出席，惟終缺席，故未能處理，打算押後再訊。沈官續稱，被告似乎不爭議索償金額且願支付，若雙方簽和解協議，則不需再次到庭。

申索人昨親自於庭上稱，被告欠薪一個月沒還款，而她聆訊前一日方知被告願付款；她稱若對方有誠意就不會拖糧。申索人斥被告不合理，故堅持上庭不肯和解，要求老闆陳智行承擔過失。

申索人指出，陳智行曾向傳媒否認拖糧是「講大話」，而陳向員工詢問申索人以往上班情况，是想「搵啲嘢抽秤」。沈官總結稱，申索人懷疑被告和解誠意，但法庭希望盡早結束勞資糾紛，以免雙方關係進一步破裂。申索人稱被告已導致關係破裂。

官稱付款不等同承認欠薪

申索人問及，若被告付錢是否等同承認欠薪，沈官澄清兩者並不相等，有人會付足全額但不承認責任，他明白申索人氣憤，但實際的是討回金錢。申索人認為，被告承認責任對她來說更重要，她自言重視公平和道德，批評陳公然說謊，「上樑不正下樑歪」，質疑公司如何報道新聞，又謂事件令她對記者行業失去信心。沈官稱，既然她已對被告失信心，無謂糾纏下去。案件押後至12月27日再訊。

申索人本月提出申索，稱被告就上月1至18日欠薪12,900元，連同有薪年假及代支雜費，共索償15,296.24元。

【案件編號：LBTC3697/24】