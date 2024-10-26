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港聞二

體育園明試賽 料主測票務 陳國基：將親往視察硬件、散場

【明報專訊】啟德體育園明日將舉辦首場測試賽，園區內青年運動場將上演足總乙組聯賽西貢對黃大仙，下午4時半開賽，場地3時開放入場。政務司長陳國基昨偕同官員到場視察準備工作，稱政府和園方為明日賽事嚴陣以待，已做好充分準備，包括一系列安檢測試、離場安排等，亦已要求園方做好園區內外各項準備。陳稱明日將到場觀賽，視察場地硬件使用及完賽時離場情况。明日賽事料1000人入場，料檢票及票務系統或為主要測試環節之一。據足總網頁，賽事只限受邀者入場。據悉門票由足總及園方分發，入場者包括以往常看港隊及港超賽事的本地球迷。

啟德體育園昨稱，各主要設施今月底至明年2月進入測試及演練階段，旨在測試場地設置和運作、園區工作人員操作能力、人群及交通管理措施，以及加強與各政府部門及相關持份者的配合及建立機制，提升應對突發事故能力。園方提醒，明日園區不設泊車位或上落客位，的士上落客區設於園區外，市民應避免駕車到場。

港鐵：已提升兩站閘機 按需要管理客流

港鐵則稱，已詳細規劃及部署如何配合體育園人流管理安排，未來數月籌備及測試會全力配合，包括適時調整服務，將屯馬線加密至約2.5分鐘一班，並按需要安排「空載列車」候命加強運力。港鐵又稱，近期已提升啟德站及宋皇臺站出入閘機，所有閘機均能接受八達通、單程票、二維碼及感應式卡付費，方便旅客。兩站亦會按需要實施客流管理，包括出入口特別安排及乘客分批入站等，將加派人手及增設指示牌和廣播。

據本報前日到青年運動場觀察，運動場主樓樓高兩層，觀眾將經主要出入口「C閘」進出，地下為運動員更衣室及洗手間等，1樓為公眾席看台，2樓為VIP包廂。觀眾在地下接受安檢後，可使用左右兩方樓梯或乘搭升降機到1樓看台。看台可容納5000名觀眾，公眾席座椅以塑膠物料製成，玻璃圍欄後方設多個輪椅人士座位，輪椅座旁邊會有多兩個普通座位，供輪椅人士同行者使用。看台大致分為10段，設9個出入口返回主樓內部，每個出入口附近均設洗手間，該層走廊盡頭有小賣部。大樓亦設有多個無性別洗手間（Universal Toilet）及育嬰室。

相關字詞﹕文化體育及旅遊局 鄧炳強 楊潤雄 陳國基 啟德體育園

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