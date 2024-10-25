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港聞

港聞二

被蓋頭9月大兒亡 警不認虐兒稱助眠

【明報專訊】2019年初，油塘一名9個月大男嬰不省人事，送院不治。5年後，任職警員的男嬰父親被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，他不認罪，昨日在觀塘裁判法院受審。庭上播放被告的錄影會面紀錄，被告表示曾用冷氣披蓋過男嬰頭部，目的是讓男嬰從哭鬧中慢慢入睡，强調留有空隙供男嬰呼吸。庭上透露，男嬰死前曾服用止痛藥等藥物，法醫分析男嬰死因不明。

被告蔣定邦（42歲）案發時為田心警署特遣隊警員，據悉已被停職。他被控於2018年12月1日至翌年2月19日間，在觀塘油翠苑某單位內虐待男嬰蔣天晴。

控方讀出雙方承認事實，指出被告與妻於2016年誕下長女，2018年誕下雙胞胎，即涉案男嬰及其胞弟。被告一家五口與外傭同住，平日被告與案中男嬰睡於客廳，其妻與長女睡於主人房，外傭則與孻子睡於客房。妻子形容被告會幫子女冲奶粉及換尿片，即使子女哭鬧仍耐心照顧，從沒出手打子女。

子疑腹瀉 奶粉混藥餵

案發時男嬰重約9公斤。案發當天，被告妻子回家得悉男嬰有5次大便，相信男嬰腹瀉，遂將孻子獲醫生處方的藥物「溝奶粉」餵給男嬰，即1毫升撲熱息痛、1毫升氯苯那敏及1.5克重蒙脫石散。

當晚11時被告下班回家，由他照顧男嬰。翌日凌晨約4時半，被告突叫醒妻子，對方出廳後發現男嬰張開雙眼、沒有反應及嘴唇發紫。被告報警，救護員到場後將男嬰送院救治，至早上近6時不治，稍後被告在醫院內被警方拘捕。據了解，被告與妻在男嬰出事後離婚。

控方播放被告的錄影會面紀錄，被告向警方表示在出事前3個月起已多次用冷氣被蓋過男嬰頭部，他視之為處理男嬰哭鬧的方法，因可為男嬰遮擋家中長開的廁所燈光及街外燈光，有助男嬰安靜入眠。案發時他睡在沙發，男嬰睡在地蓆上，他將冷氣被蓋過男嬰頭部，確保被內有空隙，自己才敢入睡。控方另傳召查案警員，對方為涉案冷氣被量重，發現重約3.8公斤。

法醫指死因不明

控方：指控疏忽照顧 無關死因

辯方昨申請押後審訊，指控方不再傳召被告前妻，以及辯方需時準備文獻，讓法醫分析男嬰死前服用止痛藥而出現過敏症狀的可能，稱這可能與男嬰死因有關。被告在辯方陳辭其間一度嚎哭。

控方稱被告前妻現居英國及需照顧兩名子女，她不能回港作供，並稱法醫分析男嬰死因不明，但男嬰死因與本案無關，因為本案涉虐兒罪，控方指控被告將冷氣披蓋過男嬰頭部屬於疏忽照顧，並非要證明被告令男嬰死亡，否則也不會只在裁判法院審理。最終裁判官駁回辯方申請。案件今續。

【案件編號：KTCC 1219/24】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 休班警 虐兒罪

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