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港聞二

主場館3路離場 可納3萬人 體育園料八成搭港鐵 會開子彈車

【明報專訊】啟德體育園預計明年首季開幕，園方昨日交代進出園區的行人路線，市民從主場館離場，大致分3路疏散，包括經「西橋」往宋皇臺站、經啟德體育大道往啟德站，以及經「渡行徑」再穿過行人隧道往太子道東一帶搭巴士。主場館可容納5萬觀眾，據悉園方預計八成人搭港鐵離開，港鐵會加密班次及加開「子彈車」（即往指定車站的短途車）。園區內將不設專營巴士站，啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成透露，政府將在園區外覓地供特別散場巴士線上落客。

啟德體育園有3個場館，包括容納5萬人的主場館、容納1萬人的體藝館（室內體育館）及容納5000人的青年運動場。鄧竟成昨稱，市民日後從主場館離開有3條路可選，首先可經行人天橋「西橋」往宋皇臺站，該站附近的亞皆老街遊樂場一帶亦有巴士站；其次可經體育大道或渡行徑往啟德車站廣場，選擇直行可往啟德站，另可穿過行人隧道到太子道東近富豪東方酒店一帶搭巴士，附近有50多條巴士線。

中央廣場可納萬人

鄧形容3路路面闊落，加上連接體育大道或渡行徑的中央廣場可容納萬多人，估計散場時廣場及各條路同時間可容納2萬至3萬人。

料1小時疏散搭港鐵者

據悉3條路仍未竣工，其中「西橋」料年底完工。據悉，園方估算八成觀眾會搭港鐵離開，從主場館步往宋皇臺站需約10分鐘，往啟德站需逾15分鐘，兩站均以D出口最近園區，據了解散場時兩出口將「有入無出」，港鐵亦會加密班次至2.5分鐘一班，並會加開「子彈車」，料一小時內可完成疏散搭港鐵人群。

商散場特別巴士線

園外覓地上落客

至於搭巴士離開者，鄧稱政府正與專營巴士公司商討開辦特別散場路線，園區內雖有旅遊巴泊位，但料不夠位供專營巴士同時上落客，政府將在園區外覓地供特別巴士線上落客。據悉附近現有一空地暫用作存放工地材料，日後或變身巴士站。

的士方面，體藝館附近將設的士上落客區，宋皇臺站D出口附近世運道亦有的士站，惟鄧稱不鼓勵市民搭的士或私家車到園區，不希望每有賽事便需封路影響附近居民，建議公眾搭公共交通工具。

鄧竟成強調，日後有賽事時會啟動聯合指揮中心，與各交通營辦商及警方就人流疏散溝通，園方期盼園區內零售館及美食海灣可吸引觀眾散場後逗留消費，以助分流。據悉七八成零售餐飲舖位已租出。

周日測試賽可早1.5小時入

另外，青年運動場周日（27日）下午4時半將舉辦本地乙組足球賽事作首場測試賽，料1000人入場。體育專員蔡健斌昨稱，當日下午3時開放入場，籲觀眾搭港鐵到場。本報記者昨實測，由青年運動場往宋皇臺站需約5分鐘、往啟德站需約14分鐘。據記者觀察，該運動場的足球場已鋪草地，跑道及跳遠區未完成工。鄧稱工程進度受天雨影響，下月可完成，強調整體園區建築工程已完成，各場館內裝有信心年底完成。

相關字詞﹕啟德 啟德體育園

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