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港聞

港聞二

疑海浪拍岸失足 釣漢溺斃遺病母

【明報專訊】男子昨午與友人石澳釣魚，疑海浪拍岸失足墮海，友人報警求助，男子救起送院搶救不治。死者與七旬母親及外傭同住，母親因病臥牀，暫時未知噩耗。

墮海35歲男子姓鄧，獲救時已陷昏迷，送往東區醫院搶救後證實不治。警方昨午1時接獲報案，指友人在石澳山仔路情人橋附近墮海，在海中載浮載沉，水警於離岸約200米海面救起一名男子。據了解，鄧與友人於中午抵達石澳大頭洲近情人橋位置釣魚，約一小時後鄧疑被海浪衝擊失足墮海，同行友人發現報警。案件列送院時死亡，死者死因仍有待驗屍確定。

鄧與七旬母親及外傭同住柴灣一單位，女傭指鄧未婚，平時喜歡釣魚，昨日接到警方電話得知事件，鄧胞姊趕往醫院了解，其母因有病「唔郁得」，相信暫時未知噩耗。女傭說鄧任職廚師，平時會煮飯給母親吃，煮菜味道好。

救生員指該處有礁石危險

港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，昨日比較大風，事發地點亦大浪，昨午1時許開始潮漲，事主可能站得太出，水漲蓋住回頭路，或石頭濕滑跣腳，失足墮海。胡指該處海邊有礁石，若撞到頭部可能暈倒，即使懂得游泳甚至穿著助浮衣亦未必能保證安全。胡啟榮稱，如果在礁石旁邊見到有人墮海，應盡快報警，不建議下海救人。

相關字詞﹕釣魚

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