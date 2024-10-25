縱火3屍案鄰居欲救 幼女「跟住媽咪」拒走

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

綜合被告鄰居陶玉蘭和其丈夫陳焯輝的供辭，溫菊芳居涉案單位約9年，被告後來遷入，兩戶人碰面時會打招呼，溫曾向陶抱怨說「今日打麻將仔又輸咗」，以及被告「有時好小器，出吓街又話呢樣嗰樣」，但她感覺溫與被告頗恩愛，因溫會煲湯給被告補身。陳則指溫的幼女間中會與其幼子一同玩耍，並稱呼他為「叔叔」。

鄰居凌晨聞小孩叫聲 聞焦臭逃生

事發當日凌晨1時許，陶從睡夢中聽到溫菊芳的單位斷斷續續傳出響聲和小孩尖叫聲，每次維持數秒。陶起初無理會，直至傳來燒焦味即叫醒家人，鄰居幾乎同一時間拍門說走火警，她抱着子女到天台逃生。陶從天台天井確認是溫的單位起火，遂折返告知陳說「係芳芳間房」，陳謂涉案單位仍有人。

折返救人 踢門煙湧不見五指

陶逐一拍門通知其他鄰居和報警，陳則與另一名男鄰居一起到涉案單位踢門。房門打開後濃煙湧出，陳和鄰居在門外以手機電筒照射，伸手不見五指。陳叫了數聲「溫菊芳走喇！火燭呀！」溫無回應，一名女童說「唔走呀，唔走呀，媽咪喺度」，陳催促「妹妹你快啲出嚟！冇辦法㗎喇！你出嚟，我可以抱你走」，女童再稱「唔出呀，要跟住媽咪」。

呼喊僅女童回應 「換氣」重返無回音

兩夫妻稱認得是廖的聲音，陳一度返回自己單位「換氣」，折返後廖再無回應。陳焯輝曾打算入內救人，對陶說「唔通要等佢死呀？」，但陶阻止稱單位內「氣都唞唔到」，拉走丈夫到後樓梯防火門後。陳等了逾20分鐘，「希望個小朋友走出嚟」，隨後消防人員到場，陶看見被告從走廊步出，在梯間抽搐跌下，她再與自己子女會合。

見被告走廊步出 梯間跌倒

庭上播放陶報警時的通話錄音，陶向接線員呼喊「大埔美雲樓火燭呀！快啲呀！快啲呀！」另一把女聲則說「有細路唔肯出嚟呀！」審訊今續。

【案件編號：HCCC 163/23】